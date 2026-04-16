Drägerwerk startet mit Zuwächsen ins Jahr - Prognose bestätigt

LÜBECK (dpa-AFX) - Der Medizintechnik-Konzern Drägerwerk ist mit deutlichen Zuwächsen in 2026 gestartet. Nachdem das abgelaufene Jahr mit einem Umsatzrückgang begonnen hatte, wuchs der Erlös nach vorläufigen Zahlen nun um 3,5 Prozent auf 766 Millionen Euro, wie das im SDax gelistete Unternehmen überraschend am Donnerstagabend in Lübeck mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern sprang kräftig auf rund 18 Millionen Euro in die Höhe, nachdem er ein Jahr zuvor auf 0,4 Millionen Euro eingebrochen war. Auch der Auftragseingang legte jetzt zu. Vorstandschef Stefan Dräger sieht das Unternehmen daher auf Kurs zu seinen Jahreszielen.

So soll der Umsatz im laufenden Jahr wie angekündigt um ein bis fünf Prozent wachsen. Von diesem Erlös sollen 5,0 bis 7,5 Prozent als Gewinn vor Zinsen und Steuern übrig bleiben. Im ersten Quartal lag diese Marge den Angaben zufolge bei etwa 2,4 Prozent.

Die Dräger-Aktie legte im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate um 0,6 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs zu. Die vollständigen Ergebnisse der ersten drei Monate will Dräger am 30. April veröffentlichen./stw/he