Einigung im Nahverkehrs-Tarifstreit
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München (dpa) - Nach zahlreichen Verhandlungs- und Streikrunden gibt es im Tarifkonflikt im kommunalen Nahverkehr in Bayern eine Einigung. Arbeitgeberverband und Gewerkschaft Verdi bestätigten einen entsprechenden Bericht des Bayerischen Rundfunks, nannten aber zunächst noch keine Details.
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