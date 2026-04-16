Einigung im Nahverkehrs-Tarifstreit

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München (dpa) - Nach zahlreichen Verhandlungs- und Streikrunden gibt es im Tarifkonflikt im kommunalen Nahverkehr in Bayern eine Einigung. Arbeitgeberverband und Gewerkschaft Verdi bestätigten einen entsprechenden Bericht des Bayerischen Rundfunks, nannten aber zunächst noch keine Details.

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