EQS-Adhoc: German Real Estate Capital S.A.: Zinszahlung auf die Unternehmensanleihe 2017 zum 20. April 2026 verzögert sich

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German Real Estate Capital S.A.: Zinszahlung auf die Unternehmensanleihe 2017 zum 20. April 2026 verzögert sich



16.04.2026 / 15:45 CET/CEST

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Zinszahlung auf die Unternehmensanleihe 2017 zum 20. April 2026 verzögert sich

Luxemburg, 16. April 2026 – Die Auszahlung der am 20. April 2026 fälligen Zinsen in Höhe von 5,15% p.a. auf den Nennbetrag der Schuldverschreibungen der Unternehmensanleihe 2017 (ISIN: DE000A19XLE6 - WKN: A19XLE) der German Real Estate Capital S.A. wird sich verzögern. Der Verwaltungsrat der Emittentin befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit einem Kreditinstitut, um im Wege einer Umfinanzierung die für die anstehende Zinszahlung erforderliche Liquidität sicherzustellen. Der Abschluss und der anschließende Vollzug der Finanzierungsvereinbarung werden jedoch voraussichtlich noch einen Zeitraum von vier bis sechs Wochen in Anspruch nehmen. Die endgültige Sicherstellung der Zinszahlung und deren Zeitpunkt sind derzeit noch ungewiss.

Der Verwaltungsrat

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Sprache: Deutsch Unternehmen: German Real Estate Capital S.A. 127 rue de Mühlenbach 2168 Luxemburg Deutschland Telefon: +352 26 78 26 26 E-Mail: info@gre-etp.de Internet: www.gre-etp.de ISIN: DE000A19XLE6 WKN: A19XLE Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München, Tradegate BSX EQS News ID: 2309944

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