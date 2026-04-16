EQS-Adhoc: German Real Estate Capital S.A.: Zinszahlung auf die Unternehmensanleihe 2017 zum 20. April 2026 verzögert sich
EQS-Ad-hoc: German Real Estate Capital S.A. / Schlagwort(e): Sonstiges
German Real Estate Capital S.A.: Zinszahlung auf die Unternehmensanleihe 2017 zum 20. April 2026 verzögert sich
16.04.2026 / 15:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Zinszahlung auf die Unternehmensanleihe 2017 zum 20. April 2026 verzögert sich
Luxemburg, 16. April 2026 – Die Auszahlung der am 20. April 2026 fälligen Zinsen in Höhe von 5,15% p.a. auf den Nennbetrag der Schuldverschreibungen der Unternehmensanleihe 2017 (ISIN: DE000A19XLE6 - WKN: A19XLE) der German Real Estate Capital S.A. wird sich verzögern. Der Verwaltungsrat der Emittentin befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit einem Kreditinstitut, um im Wege einer Umfinanzierung die für die anstehende Zinszahlung erforderliche Liquidität sicherzustellen. Der Abschluss und der anschließende Vollzug der Finanzierungsvereinbarung werden jedoch voraussichtlich noch einen Zeitraum von vier bis sechs Wochen in Anspruch nehmen. Die endgültige Sicherstellung der Zinszahlung und deren Zeitpunkt sind derzeit noch ungewiss.
Der Verwaltungsrat
Ende der Insiderinformation
16.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|German Real Estate Capital S.A.
|127 rue de Mühlenbach
|2168 Luxemburg
|Deutschland
|Telefon:
|+352 26 78 26 26
|E-Mail:
|info@gre-etp.de
|Internet:
|www.gre-etp.de
|ISIN:
|DE000A19XLE6
|WKN:
|A19XLE
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt, München, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2309944
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2309944 16.04.2026 CET/CEST
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–