EQS-Adhoc: Korrektur der Veröffentlichung vom 16.04.2026, 19:17 Uhr CET/CEST - Drägerwerk AG & Co. KGaA: Vorläufige Zahlen Q1 2026: Ergebnis deutlich über Vorjahr

EQS-Ad-hoc: Drägerwerk AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal/Prognose / Gesamtjahr

Korrektur der Veröffentlichung vom 16.04.2026, 19:17 Uhr CET/CEST - Drägerwerk AG & Co. KGaA: Vorläufige Zahlen Q1 2026: Ergebnis deutlich über Vorjahr



16.04.2026 / 20:35 CET/CEST

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Ad-hoc-Mitteilung nach § 17 MAR

Drägerwerk AG & Co. KGaA: Vorläufige Zahlen Q1 2026: Ergebnis deutlich über Vorjahr

Lübeck, 16. April 2026 – Nach einem Rückgang im Vorjahreszeitraum ist der Umsatz von Dräger im ersten Quartal 2026 auf Basis vorläufiger Berechnungen währungsbereinigt um 6,9 Prozent (nominal: 3,5 Prozent) gestiegen. Mit rund 766 Mio. Euro lag er etwa 26 Mio. Euro über dem Vorjahreswert (3 Monate 2025: 730,3 Mio. Euro). Beide Segmente konnten wieder wachsen: Die Medizintechnik verzeichnete ein währungsbereinigtes Plus um 5,4 Prozent (nominal: 1,1 Prozent) auf rund 418 Mio. Euro (3 Monate 2025: 413,1 Mio. Euro), während die Sicherheitstechnik einen währungsbereinigten Anstieg um 8,8 Prozent (nominal: 6,6 Prozent) auf rund 338 Mio. Euro verbuchte (3 Monate 2025: 317,2 Mio. Euro).

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich deutlich auf rund 18 Mio. Euro (3 Monate 2025: 0,4 Mio. Euro). Die EBIT-Marge stieg auf rund 2,4 Prozent (3 Monate 2025: 0,1 Prozent). Wesentlicher Grund hierfür war die gute Umsatzentwicklung sowie die Verbesserung der Bruttomarge auf rund 46,3 Prozent (3 Monate 2025: 45,8 Prozent). Zudem gingen die Funktionskosten um etwa 2,7 Mio. Euro auf rund 331 Mio. Euro zurück (3 Monate 2025: 333,7 Mio. Euro), unter anderem infolge einer tariflich bedingten Einmalzahlung für Beschäftigte in Deutschland im Vorjahr.

Der Auftragseingang stieg währungsbereinigt um 3,4 Prozent (nominal: 0,5 Prozent) auf rund 865 Mio. Euro (3 Monate 2025: 860,8 Mio. Euro). Beide Segmente konnten zum Wachstum beitragen: In der Medizintechnik stieg der Auftragseingang währungsbereinigt um 5,2 Prozent (nominal: 1,3 Prozent) auf rund 480 Mio. Euro (3 Monate 2025: 473,7 Mio. Euro), während er in der Sicherheitstechnik währungsbereinigt um 1,2 Prozent (nominal: -0,6 Prozent) auf rund 385 Mio. Euro zulegte (3 Monate 2025: 387,1 Mio. Euro).

Prognose für 2026

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Dräger unverändert einen Umsatzanstieg von 1,0 bis 5,0 Prozent (währungsbereinigt 2,0 bis 6,0 Prozent) und eine EBIT-Marge von 5,0 bis 7,5 Prozent.

Die vollständigen Ergebnisse für die ersten drei Monate des Geschäftsjahres werden am 30. April 2026 veröffentlicht.

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55

23558 Lübeck, Deutschland

www.draeger.com

Investor Relations:

Thomas Fischler

Tel. +49 451 882-2685

thomas.fischler@draeger.com

Disclaimer

Diese Mitteilung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Dräger-Konzerns. Diese zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen und sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt worden. Hinsichtlich solcher zukunftsbezogenen Aussagen kann keine Garantie und keine Haftung für den Eintritt der genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse übernommen werden. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren. Sie beinhalten Risiken und Unwägbarkeiten, die sich dem Einfluss des Unternehmens entziehen und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Unbeschadet rechtlicher Bestimmungen zur Korrektur von Prognosen übernehmen wir keine Verpflichtung, die in dieser Meldung gemachten zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren. Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen (inkl. alternative Leistungskennzahlen) finden Sie auf unserer Website www.draeger.com unter Investoren / Kennzahlendefinitionen.

Ende der Insiderinformation

Veränderte Umstände / wahre Information:

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Drägerwerk AG & Co. KGaA: Vorläufige Zahlen Q1 2026: Ergebnis deutlich über Vorjahr

Lübeck, 16. April 2026 – Nach einem Rückgang im Vorjahreszeitraum ist der Umsatz von Dräger im ersten Quartal 2026 auf Basis vorläufiger Berechnungen währungsbereinigt um 6,9 Prozent (nominal: 3,5 Prozent) gestiegen. Mit rund 756 Mio. Euro lag er etwa 26 Mio. Euro über dem Vorjahreswert (3 Monate 2025: 730,3 Mio. Euro). Beide Segmente konnten wieder wachsen: Die Medizintechnik verzeichnete ein währungsbereinigtes Plus um 5,4 Prozent (nominal: 1,1 Prozent) auf rund 418 Mio. Euro (3 Monate 2025: 413,1 Mio. Euro), während die Sicherheitstechnik einen währungsbereinigten Anstieg um 8,8 Prozent (nominal: 6,6 Prozent) auf rund 338 Mio. Euro verbuchte (3 Monate 2025: 317,2 Mio. Euro).

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich deutlich auf rund 18 Mio. Euro (3 Monate 2025: 0,4 Mio. Euro). Die EBIT-Marge stieg auf rund 2,4 Prozent (3 Monate 2025: 0,1 Prozent). Wesentlicher Grund hierfür war die gute Umsatzentwicklung sowie die Verbesserung der Bruttomarge auf rund 46,3 Prozent (3 Monate 2025: 45,8 Prozent). Zudem gingen die Funktionskosten um etwa 2,7 Mio. Euro auf rund 331 Mio. Euro zurück (3 Monate 2025: 333,7 Mio. Euro), unter anderem infolge einer tariflich bedingten Einmalzahlung für Beschäftigte in Deutschland im Vorjahr.

Der Auftragseingang stieg währungsbereinigt um 3,4 Prozent (nominal: 0,5 Prozent) auf rund 865 Mio. Euro (3 Monate 2025: 860,8 Mio. Euro). Beide Segmente konnten zum Wachstum beitragen: In der Medizintechnik stieg der Auftragseingang währungsbereinigt um 5,2 Prozent (nominal: 1,3 Prozent) auf rund 480 Mio. Euro (3 Monate 2025: 473,7 Mio. Euro), während er in der Sicherheitstechnik währungsbereinigt um 1,2 Prozent (nominal: -0,6 Prozent) auf rund 385 Mio. Euro zulegte (3 Monate 2025: 387,1 Mio. Euro).

Prognose für 2026

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Dräger unverändert einen Umsatzanstieg von 1,0 bis 5,0 Prozent (währungsbereinigt 2,0 bis 6,0 Prozent) und eine EBIT-Marge von 5,0 bis 7,5 Prozent.

Die vollständigen Ergebnisse für die ersten drei Monate des Geschäftsjahres werden am 30. April 2026 veröffentlicht.

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