EQS-Adhoc: Luana AG: Anleihe-Delisting beschlossen

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EQS-Ad-hoc: Luana AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Luana AG: Anleihe-Delisting beschlossen

16.04.2026 / 18:38 CET/CEST
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Geesthacht, 16. April 2026

– Die Luana AG mit Sitz in Geesthacht, Emittentin der 9,50 % Inhaber-Schuldverschreibungen 2025/2030, ISIN: DE000A4DE917 / WKN: A4DE91 (insgesamt „

Luana-Anleihe 2025/2030

“), gibt bekannt, dass der Vorstand der Gesellschaft heute mit Zustimmung des Insolvenzverwalters beschlossen hat, die Einbeziehung der Luana-Anleihe 2025/2030 zum Handel im allgemeinen Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse zu kündigen. Die Gesellschaft wird die erforderlichen Maßnahmen für das Delisting der Luana-Anleihe 2025/2030 unverzüglich vornehmen. Der letzte Handelstag für die Schuldverschreibungen der Luana-Anleihe 2025/2030 im allgemeinen Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich der 29. Mai 2026 sein.

Der Beschluss über das Delisting erfolgte insbesondere vor dem Hintergrund der mit der Einbeziehung zum Börsenhandel verbundenen und der wirtschaftlichen Situation der Gesellschaft nicht mehr angemessenen Kosten.

Kontakt:

Luana AG, Geesthacht

Marcus Florek, Vorstand

E-Mail: info@luana-group.com

Ende der Insiderinformation

16.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Luana AG
Max-Planck-Straße 2
21502 Geesthacht
Deutschland
ISIN:DE000A4DE917
WKN:A4DE91
Börsen:Freiverkehr in Frankfurt
EQS News ID:2310044
Ende der MitteilungEQS News-Service

2310044 16.04.2026 CET/CEST

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Luana AG Inh.-Schv. v.2025(29/30)

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