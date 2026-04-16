EQS-Adhoc: Nach zurückliegendem Cyberangriff auf die Fernheizwerk Neukölln AG nunmehr Veröffentlichung konkreter Unternehmensinterna im Darknet

EQS Group · Uhr
Cybersecurity
Artikel teilen:

EQS-Ad-hoc: Fernheizwerk Neukölln AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Nach zurückliegendem Cyberangriff auf die Fernheizwerk Neukölln AG nunmehr Veröffentlichung konkreter Unternehmensinterna im Darknet

16.04.2026 / 17:16 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

FERNHEIZWERK NEUKÖLLN AKTIENGESELLSCHAFT
WKN: 576790
ISIN: DE0005767909

Börse Berlin Regulierter Markt

Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung
übermittelt an die EQS Group AG am 16.04.2026, 17.15 Uhr

_________________________________________________________________________

Nach zurückliegendem Cyberangriff auf die Fernheizwerk Neukölln AG nunmehr Veröffentlichung konkreter Unternehmensinterna im Darknet

Einem Cyberangriff auf das Unternehmen nachfolgend sind nunmehr im Darknet Unternehmensinterna öffentlich gemacht worden, die zu einer negativen Wahrnehmung des Unternehmens im Kapitalmarkt führen könnten, was die Gefahr begründen könnte, dass sich Anleger vom Unternehmen abwenden, wodurch eine erhebliche Kursbeeinflussung potenziell nicht ausgeschlossen werden kann.

Berlin, 16. April 2026

Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Ende der Insiderinformation

16.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Fernheizwerk Neukölln AG
Weigandufer 49
12059 Berlin
Deutschland
Telefon:+49-(0)30-688-9040
Fax:+49-(0)30-681-2050
E-Mail:kontakt@fhw-neukoelln.de
Internet:www.fhw-neukoelln.de
ISIN:DE0005767909
WKN:576790
Börsen:Regulierter Markt in Tradegate BSX; Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart
EQS News ID:2309972
Ende der MitteilungEQS News-Service

2309972 16.04.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Fernheizwerk Neukölln

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Anlagestratege Martin Lück
"Ich würde mich jetzt vorsichtiger positionieren"heute, 11:35 Uhr · onvista
Volatilität durch den Irankrieg
So navigieren Fondsmanager durch die Unsicherheitgestern, 12:30 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Diese MDax-Aktie steht kurz vor einem Kaufsignal14. Apr. · onvista
Alle Premium-News