EQS-Adhoc: Nach zurückliegendem Cyberangriff auf die Fernheizwerk Neukölln AG nunmehr Veröffentlichung konkreter Unternehmensinterna im Darknet

EQS-Ad-hoc: Fernheizwerk Neukölln AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Nach zurückliegendem Cyberangriff auf die Fernheizwerk Neukölln AG nunmehr Veröffentlichung konkreter Unternehmensinterna im Darknet



16.04.2026 / 17:16 CET/CEST

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FERNHEIZWERK NEUKÖLLN AKTIENGESELLSCHAFT

WKN: 576790

ISIN: DE0005767909

Börse Berlin Regulierter Markt

Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung

übermittelt an die EQS Group AG am 16.04.2026, 17.15 Uhr

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Nach zurückliegendem Cyberangriff auf die Fernheizwerk Neukölln AG nunmehr Veröffentlichung konkreter Unternehmensinterna im Darknet



Einem Cyberangriff auf das Unternehmen nachfolgend sind nunmehr im Darknet Unternehmensinterna öffentlich gemacht worden, die zu einer negativen Wahrnehmung des Unternehmens im Kapitalmarkt führen könnten, was die Gefahr begründen könnte, dass sich Anleger vom Unternehmen abwenden, wodurch eine erhebliche Kursbeeinflussung potenziell nicht ausgeschlossen werden kann.

Berlin, 16. April 2026

Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Fernheizwerk Neukölln AG Weigandufer 49 12059 Berlin Deutschland Telefon: +49-(0)30-688-9040 Fax: +49-(0)30-681-2050 E-Mail: kontakt@fhw-neukoelln.de Internet: www.fhw-neukoelln.de ISIN: DE0005767909 WKN: 576790 Börsen: Regulierter Markt in Tradegate BSX; Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart EQS News ID: 2309972

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