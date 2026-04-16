EQS-Adhoc: pferdewetten.de AG: BaFin kündigt Geldbuße in mittlerer sechsstelliger Höhe an

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EQS-Ad-hoc: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Verwaltungs- und Gerichtsverfahren
pferdewetten.de AG: BaFin kündigt Geldbuße in mittlerer sechsstelliger Höhe an

16.04.2026 / 22:48 CET/CEST
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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014

pferdewetten.de AG: BaFin kündigt Geldbuße in mittlerer sechsstelliger Höhe an

Düsseldorf, 16. April 2026 – Der Vorstand der pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777, DE000A40ZTL5, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) gibt bekannt, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) der Gesellschaft eine Geldbuße im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich wegen leichtfertiger Zuwiderhandlungen gegen Paragrafen des Wertpapierhandelsgesetzes angekündigt hat.

Mitteilende Person:
Christian Gruber, Vorstandsvorsitzender

Kontakt:

pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de

www.pferdewetten.ag

Ende der Insiderinformation

16.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:pferdewetten.de AG
Kaistr. 4
40221 Düsseldorf
Deutschland
Telefon:+49 (0)2 11 / 7817820
Fax:+49 (0)2 11 / 78178299
E-Mail:verwaltung@pferdewetten.de
Internet:www.pferdewetten.ag
ISIN:DE000A2YN777
WKN:A2YN77
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID:2310130
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