EQS-Adhoc: pferdewetten.de AG: BaFin kündigt Geldbuße in mittlerer sechsstelliger Höhe an

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pferdewetten.de AG: BaFin kündigt Geldbuße in mittlerer sechsstelliger Höhe an



16.04.2026 / 22:48 CET/CEST

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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU)

Nr. 596/2014

pferdewetten.de AG: BaFin kündigt Geldbuße in mittlerer sechsstelliger Höhe an

Düsseldorf, 16. April 2026 – Der Vorstand der pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777, DE000A40ZTL5, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) gibt bekannt, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) der Gesellschaft eine Geldbuße im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich wegen leichtfertiger Zuwiderhandlungen gegen Paragrafen des Wertpapierhandelsgesetzes angekündigt hat.

Mitteilende Person:

Christian Gruber, Vorstandsvorsitzender

Kontakt:

pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de

www.pferdewetten.ag

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Sprache: Deutsch Unternehmen: pferdewetten.de AG Kaistr. 4 40221 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)2 11 / 7817820 Fax: +49 (0)2 11 / 78178299 E-Mail: verwaltung@pferdewetten.de Internet: www.pferdewetten.ag ISIN: DE000A2YN777 WKN: A2YN77 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2310130

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