EQS-Adhoc: United Labels AG: Verschiebung der Veröffentlichung der Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025

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United Labels AG: Verschiebung der Veröffentlichung der Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025



16.04.2026 / 15:18 CET/CEST

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ad-hoc-Mitteilung der United Labels AG vom 16. April 2026

ISIN: DE 0005489561, WKN: 548956, Ticker: ULC

United Labels AG: Verschiebung der Veröffentlichung der Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025

Münster, 16.04.2026. Die United Labels AG (ISIN: DE 0005489561, WKN: 548956) gibt hiermit bekannt, dass die ursprünglich für April 2026 vorgesehene Veröffentlichung der Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 verschoben werden muss. Grund für die Verschiebung sind stark eingeschränkte personelle Ressourcen im Bereich der Finanzbuchhaltung. Daher musste der Vorstand heute feststellen, dass der geplante Veröffentlichungszeitpunkt nicht mehr realistisch ist

Die Veröffentlichung der Finanzberichte ist nun spätestens bis zum 10.06.2026 vorgesehen. Die Gesellschaft wird auch entsprechend den gesetzlichen Verpflichtungen im Wege einer Vorabbekanntmachung gemäß §§ 114, 117 WpHG informieren, sobald der genaue Zeitpunkt feststeht.

Der vollständige Jahresabschluss und weitere Erläuterungen erfolgen dann mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichtes unter: https://www.unitedlabels.com/investor-relations/finanzberichte

Kontakt: United Labels AG, Gildenstr. 6, 48157 Münster, Tel.: +49 251-3221-0, www.unitedlabels.comDiese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: United Labels AG Gildenstr. 6 48157 Münster Deutschland Telefon: +49 (0)25 132 21-0 E-Mail: info@unitedlabels.com Internet: www.unitedlabels.com ISIN: DE0005489561 WKN: 548956 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2309900

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