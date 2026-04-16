EQS-AFR: ASTA Energy Solutions AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ASTA Energy Solutions AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

ASTA Energy Solutions AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



16.04.2026 / 16:26 CET/CEST

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Hiermit gibt die ASTA Energy Solutions AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 24.04.2026

Ort:

https://www.astagroup.com/de/investoren/publikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 24.04.2026

Ort:

https://www.astagroup.com/investors/publications/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 24.04.2026

Ort:

https://www.astagroup.com/de/investoren/publikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 24.04.2026

Ort:

https://www.astagroup.com/investors/publications/

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Sprache: Deutsch Unternehmen: ASTA Energy Solutions AG Oed 1 2755 Oed Österreich Internet: https://www.astagroup.com/de

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