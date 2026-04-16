EQS-AFR: ASTA Energy Solutions AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ASTA Energy Solutions AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
ASTA Energy Solutions AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

16.04.2026 / 16:26 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die ASTA Energy Solutions AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 24.04.2026

Ort:

https://www.astagroup.com/de/investoren/publikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 24.04.2026

Ort:

https://www.astagroup.com/investors/publications/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 24.04.2026

Ort:

https://www.astagroup.com/de/investoren/publikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 24.04.2026

Ort:

https://www.astagroup.com/investors/publications/

16.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:ASTA Energy Solutions AG
Oed 1
2755 Oed
Österreich
Internet:https://www.astagroup.com/de
Ende der MitteilungEQS News-Service

2310000 16.04.2026 CET/CEST

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