EQS-AFR: Formycon AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Formycon AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Formycon AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



16.04.2026 / 09:12 CET/CEST

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Hiermit gibt die Formycon AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 22.04.2026

Ort:

https://www.formycon.com/investoren/publikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 22.04.2026

Ort:

https://www.formycon.com/en/investor-relations/publications/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 22.04.2026

Ort:

https://www.formycon.com/investoren/publikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 22.04.2026

Ort:

https://www.formycon.com/en/investor-relations/publications/

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Formycon AG Fraunhoferstraße 15 82152 Planegg-Martinsried Deutschland Internet: www.formycon.com

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