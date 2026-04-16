EQS-AFR: LIBERO football finance AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: LIBERO football finance AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
LIBERO football finance AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
16.04.2026 / 16:25 CET/CEST
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Hiermit gibt die LIBERO football finance AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 24.04.2026
Ort:
https://libero-football-finance.com/de/investors/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 24.04.2026
Ort:
https://libero-football-finance.com/de/investors/
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LIBERO football finance AG
|Taunusanlage 9-10
|60329 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.libero-football-finance.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2310004 16.04.2026 CET/CEST