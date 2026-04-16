EQS-AFR: Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft / Veröffentlichung von Finanzberichten

Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



16.04.2026 / 08:00 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.oekb.at/oekb-gruppe/die-oekb-ag.html

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.oekb.at/en/oekb-group/oekb-ag.html

16.04.2026 CET/CEST

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft Am Hof 4 1010 Wien Österreich

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