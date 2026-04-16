EQS-AFR: Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft / Veröffentlichung von Finanzberichten
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

16.04.2026 / 08:00 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.oekb.at/oekb-gruppe/die-oekb-ag.html

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.oekb.at/en/oekb-group/oekb-ag.html

16.04.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Am Hof 4
1010 Wien
Österreich
Ende der MitteilungEQS News-Service

2308184 16.04.2026 CET/CEST

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