EQS-AFR: Sparkasse Oberösterreich Bank AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Sparkasse Oberösterreich Bank AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

Sparkasse Oberösterreich Bank AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



16.04.2026 / 11:07 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die Sparkasse Oberösterreich Bank AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/spk-oberoesterreich/wir-ueber-uns/Downloads/Gesch%C3%A4ftsberichte/Jahresfinanzbericht_2025.pdf?forceDownload=1

Sprache: Englisch

Ort:

https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/spk-oberoesterreich/wir-ueber-uns/Downloads/Gesch%C3%A4ftsberichte/Summary_of_the_Management_Report_2025.pdf?forceDownload=1

16.04.2026 CET/CEST

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Sparkasse Oberösterreich Bank AG Promenade 11-13 4020 Linz Österreich Internet: www.sparkasse-ooe.at

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