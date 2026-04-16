EQS-AFR: Sparkasse Oberösterreich Bank AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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Sparkasse Oberösterreich Bank AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

16.04.2026 / 11:07 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Sparkasse Oberösterreich Bank AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/spk-oberoesterreich/wir-ueber-uns/Downloads/Gesch%C3%A4ftsberichte/Jahresfinanzbericht_2025.pdf?forceDownload=1

Sprache: Englisch

Ort:

https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/spk-oberoesterreich/wir-ueber-uns/Downloads/Gesch%C3%A4ftsberichte/Summary_of_the_Management_Report_2025.pdf?forceDownload=1

16.04.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Sparkasse Oberösterreich Bank AG
Promenade 11-13
4020 Linz
Österreich
Internet:www.sparkasse-ooe.at
Ende der MitteilungEQS News-Service

2309762 16.04.2026 CET/CEST

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Allg. Sparkasse Oberöst.BankAG EO-FLR Schuldv. 2001(31) 8P

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