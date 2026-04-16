EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Konrad Finkenzeller, Zuteilung von 1.475 Aktien im Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Belegschaftsaktienprogramm
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
16.04.2026 / 14:18 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Konrad
|Nachname(n):
|Finkenzeller
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Geschäftsführender Direktor
b) Berichtigung
|Die ursprüngliche Meldung basierte auf einem Durchschnittskurs, der Übertrag erfolgte jedoch zum Stichtagskurs (t-1). Die Anzahl der übertragenen Aktien bleibt unverändert.
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|PATRIZIA SE
b) LEI
|5299002NZCMF1NIHZ018
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000PAT1AG3
b) Art des Geschäfts
|Zuteilung von 1.475 Aktien im Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Belegschaftsaktienprogramm
|Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|6,94 EUR
|10.236,500 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|6,94 EUR
|10.236,500 EUR
e) Datum des Geschäfts
|01.04.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PATRIZIA SE
|Fuggerstraße 20
|86150 Augsburg
|Deutschland
|Internet:
|www.patrizia.ag
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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