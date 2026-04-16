EQS-DD: PATRIZIA SE: James Muir, Zuteilung von 4.718 Aktien im Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Belegschaftsaktienprogramm

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

16.04.2026 / 14:16 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:James
Nachname(n):Muir

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Geschäftsführender Direktor

b) Berichtigung

Die ursprüngliche Meldung basierte auf einem Durchschnittskurs, der Übertrag erfolgte jedoch zum Stichtagskurs (t-1). Die Anzahl der übertragenen Aktien bleibt unverändert.

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

PATRIZIA SE

b) LEI

5299002NZCMF1NIHZ018 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000PAT1AG3

b) Art des Geschäfts

Zuteilung von 4.718 Aktien im Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Belegschaftsaktienprogramm
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
6,94 EUR32.742,92 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
6,94 EUR32.742,92 EUR

e) Datum des Geschäfts

01.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

16.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:PATRIZIA SE
Fuggerstraße 20
86150 Augsburg
Deutschland
Internet:www.patrizia.ag
Ende der MitteilungEQS News-Service

104446 16.04.2026 CET/CEST

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