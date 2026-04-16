EQS-DD: PATRIZIA SE: Martin Praum, Zuteilung von 558 Aktien im Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Belegschaftsaktienprogramm



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



16.04.2026 / 14:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Martin Nachname(n): Praum

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Geschäftsführender Direktor, CFO

b) Berichtigung

Die ursprüngliche Meldung basierte auf einem Durchschnittskurs, der Übertrag erfolgte jedoch zum Stichtagskurs (t-1). Die Anzahl der übertragenen Aktien bleibt unverändert.

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

PATRIZIA SE

b) LEI

5299002NZCMF1NIHZ018

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000PAT1AG3

b) Art des Geschäfts

Zuteilung von 558 Aktien im Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Belegschaftsaktienprogramm Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 6,94 EUR 3.872,52 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 6,94 EUR 3.872,52 EUR

e) Datum des Geschäfts

01.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

16.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: PATRIZIA SE Fuggerstraße 20 86150 Augsburg Deutschland Internet: www.patrizia.ag

Ende der Mitteilung EQS News-Service

104450 16.04.2026 CET/CEST