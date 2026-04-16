EQS-DD: ProCredit Holding AG: Christian Dagrosa, Kauf

EQS Group · Uhr
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

16.04.2026 / 08:50 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Christian
Nachname(n):Dagrosa

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

ProCredit Holding AG

b) LEI

529900LIN8L1K9MLTR09 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0006223407

b) Art des Geschäfts

Kauf
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
8,24 EUR3.533,98 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
8,2400 EUR3.533,9800 EUR

e) Datum des Geschäfts

13.04.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

16.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:ProCredit Holding AG
Rohmerplatz 33-37
60486 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet:www.procredit-holding.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

104428 16.04.2026 CET/CEST

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