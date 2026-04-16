EQS-News: artec technologies AG und VOMATEC Innovations GmbH starten KI-Forschungsprojekt CAVISIKI: Neue Plattform für intelligente Alarmbewertung und standardisierte Systemintegration in Leitstellen

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artec technologies AG und VOMATEC Innovations GmbH starten KI-Forschungsprojekt CAVISIKI: Neue Plattform für intelligente Alarmbewertung und standardisierte Systemintegration in Leitstellen (News mit Zusatzmaterial)



16.04.2026 / 10:42 CET/CEST

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artec technologies AG und VOMATEC Innovations GmbH starten KI-Forschungsprojekt CAVISIKI: Neue Plattform für intelligente Alarmbewertung und standardisierte Systemintegration in Leitstellen

Forschungsprojekt CAVISIKI für weniger Arbeitsbelastung und mehr Effizienz in Notruf-Service-Leitstellen durch KI-gestützte Alarmbewertung und generische Schnittstellenarchitektur

Zielgruppe: Neben Betreibern von Notruf- und Serviceleitstellen auch Behörden sowie Unternehmen mit kritischer Infrastruktur

Bund (BMWK) fördert Forschungsprojekt CAVISIKI mit nicht rückzahlbarem Zuschuss

Diepholz, 16. April 2026: Notruf-Service-Leitstellen (NSL) und Sicherheitszentralen stehen zunehmend vor komplexen Herausforderungen: verschärfte Sicherheitslage, steigende Systemvielfalt, hohe Falschalarmraten sowie wachsender Personal- und Kostendruck. Mit dem Forschungsprojekt CAVISIKI bündeln die artec technologies AG und die VOMATEC Innovations GmbH ihre Kompetenzen, um neue technologische Ansätze zur Bewältigung dieser Herausforderungen zu entwickeln. Im Fokus steht die Entwicklung einer Plattform mit KI-gestützter Echtzeit-Bewertung von Alarmen sowie einer vereinfachten Integration heterogener Sicherheitssysteme. Das Vorhaben wird im Rahmen des Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand (ZIM) durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) gefördert und erhält einen nicht rückzahlbaren Zuschuss im sechsstelligen Euro-Bereich.

Ziel von CAVISIKI ist eine mandantenfähige Plattform, die Videoüberwachung, Alarmanlagen, Zutrittskontrollsysteme und weitere sicherheitsrelevante Gewerke in einer einheitlichen Benutzeroberfläche zusammenführt. Zentraler Bestandteil des Projekts ist die KI-gestützte Alarmbewertung: Eingehende Ereignisse werden automatisiert analysiert, kontextualisiert und priorisiert. Leitstellen erhalten so eine fundierte Entscheidungsgrundlage in Echtzeit – mit dem Ziel, Fehlalarme deutlich zu reduzieren, Reaktionszeiten zu verkürzen und Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten.

Darüber hinaus erforscht CAVISIKI neue Ansätze bei der Systemintegration. Zielsetzung ist es, die bisher häufig sehr gewerkespezifischen Anbindungen durch eine Schnittstellenarchitektur abzulösen, die eine stärkere Technologieunabhängigkeit und vereinheitlichte Protokolle und Befehlsstrukturen ermöglicht.

Für Betreiber entstehen dadurch perspektivisch erweiterte Handlungsspielräume bei der Auswahl und Weiterentwicklung ihrer Sicherheitstechnik sowie verbesserte Voraussetzungen für eine zukunftsfähige Systemlandschaft.

„Wir sehen CAVISIKI als wichtigen Schritt hin zur nächsten Generation von Leitstellen. Die Plattform soll bestehende Leitstellen- und PSIM-Lösungen durch KI und neue Integrationsansätze gezielt weiterentwickeln. Wir möchten die Arbeit der Anwender spürbar unterstützen und gleichzeitig die Komplexität im Hintergrund reduzieren“, erklärt Dr. Stephan Heuer, einer der Geschäftsführer der VOMATEC Innovations GmbH.

„Mit CAVISIKI modernisieren wir bestehende Leitstellen grundlegend und heben sie auf ein neues Effizienz- und Innovationsniveau. Durch den Einsatz modernster Technologien, einschließlich KI, können wir die Qualität der Alarmbewertung erheblich steigern und gleichzeitig die Arbeitsbelastung in den Leitstellen spürbar reduzieren“, ergänzt Thomas Hoffmann, Vorstand der artec technologies AG.

Die im Projekt zu entwickelnde Plattform soll perspektivisch in unterschiedliche Betriebsmodelle überführt werden können – von Cloud-Ansätzen als Software-as-a-Service (SaaS) bis hin zu hybriden und On-Premise-Szenarien. Zielgruppe sind insbesondere Betreiber von Notruf- und Serviceleitstellen, Behörden sowie Unternehmen mit kritischer Infrastruktur – zunächst im deutschsprachigen Raum und perspektivisch auch international.

In der Gesamtheit entsteht so eine universell einsetzbare, intelligente Plattform für moderne Leitstellen, die das Potenzial hat, neue Standards in der Integration von Video- und Sicherheitstechnik im deutschsprachigen Raum zu setzen und perspektivisch international skalierbar ist.

Terminhinweis: artec-Vorstand Thomas Hoffmann wird am 23. April 2026 an der Münchner Kapitalmarktkonferenz teilnehmen. Er präsentiert um 10:35 Uhr und steht zudem für Einzelgespräche zur Verfügung.

Über die VOMATEC Innovations GmbH

Die VOMATEC Innovations GmbH entwickelt seit 1992 Softwarelösungen für Feuerwehrverwaltung sowie Sicherheits- und Gefahrenmanagement. ARIGON – die herstellerunabhängige Plattform für PSIM und Einsatzleitsysteme – unterstützt KRITIS-Einrichtungen, Industrie, Werkschutz, Facility Management sowie Leitstellen und Sicherheitszentralen und wird über ein Partnernetzwerk aus Systemintegratoren und Errichtern umgesetzt. Mit der Verwaltungssoftware FLOW digitalisiert VOMATEC administrative Prozesse in Feuerwehren und entlastet Einsatzkräfte im Ehren- und Hauptamt. Die Lösungen sind branchenübergreifend im Einsatz – überall dort, wo Sicherheit, Effizienz und verlässliche Informationen entscheidend sind.

>> https://vomatec.de

Pressekontakt Vomatec Innovations GmbH Bianca Kuhn

E-Mail: presse@vomatec.de

Tel.: +49 671 796140-37

Über die artec technologies AG

Die börsennotierte artec technologies AG (ISIN DE0005209589) aus Diepholz (Deutschland) entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. Dabei wird zunehmend künstliche Intelligenz eingesetzt. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen und Cloud-Dienste an. Kunden sind nationale und internationale Broadcastunternehmen, Medienhäuser, Sicherheitsbehörden und Industrieunternehmen.

>> www.artec.de

>> www.xentaurix.com

Kontakt artec Presse und Investor Relations: Fabian Lorenz E-Mail: investor.relations@artec.de

Tel.: +49 5441 599516

Zusatzmaterial zur Meldung:

Bild:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=1369d31d524edf67f21921fb2ca8beaf

Bildunterschrift: artec technologies AG und VOMATEC entwickeln neue Plattform für Leitstellen

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Sprache: Deutsch Unternehmen: artec technologies AG Mühlenstr. 15-18 49356 Diepholz Deutschland Telefon: +49 (0)5441 / 599 50 Fax: +49 (0)5441 / 599 570 E-Mail: investor.relations@artec.de Internet: www.artec.de ISIN: DE0005209589 WKN: 520958 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2309714

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