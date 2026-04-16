EQS-News: Bybit-CEO Ben Zhou spricht auf der Paris Blockchain Week 2026 über Vertrauen, KI und die neue Finanzplattform

EQS-News: Bybit / Schlagwort(e): Miscellaneous

Bybit-CEO Ben Zhou spricht auf der Paris Blockchain Week 2026 über Vertrauen, KI und die neue Finanzplattform



16.04.2026 / 17:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, 16. April 2026 /PRNewswire/ -- Was braucht es, um ein Finanzsystem aufzubauen, dem Milliarden von Menschen vertrauen können – und das sie kaum bemerken?

Diese Frage gab den Ton für einen Kamingespräch mit dem Titel „Vertrauen, Technologie und Transformation: Der Aufbau der neuen Finanzplattform für eine tokenisierte Wirtschaft" an, bei dem Bybit Co-founder und CEO Ben Zhou auf der Paris Blockchain Week 2026 die Bühne betrat, um eine Zukunft zu skizzieren, in der das Finanzwesen intelligenter, zugänglicher und letztendlich unsichtbar wird.

Anstatt sich auf Preiszyklen oder kurzfristige Trends zu konzentrieren, skizzierte Zhou das nächste Kapitel der Branche als grundlegende Neugestaltung der Finanzinfrastruktur – eine, die von der Konvergenz von künstlicher Intelligenz, programmierbaren Vermögenswerten und regulatorischer Klarheit angetrieben wird.

Von Schnittstellen zur Intelligenz: Der Aufstieg der agentenbasierten Finanzwelt

Zhou stellte die herkömmliche Vorstellung davon in Frage, wie Nutzer mit Finanzplattformen interagieren. In Zukunft, so schlug er vor, würden Nutzer möglicherweise gar nicht mehr mit Plattformen interagieren.

„Wir haben KI-Agenten-Konten eingeführt, die es Kunden ermöglichen, Unterkonten für KI zu erstellen, damit diese interagieren, Strategien ausführen und auf Marktdaten zugreifen kann", erklärte Zhou. „Agentenbasierte Zahlungen werden zu einem wichtigen Thema – und wir stehen erst am Anfang."

Anstatt manuell durch die Märkte zu navigieren, können Nutzer Aufgaben an KI-Agenten delegieren – Systeme, die Daten interpretieren, Entscheidungen ausführen und Ergebnisse in Echtzeit optimieren. Heute konzentrieren sich diese Anwendungen weitgehend auf Analytik und Datenzugriff. Morgen könnten sie die Ausführung selbst neu definieren.

Die Auswirkungen sind tiefgreifend: Die Schnittstelle verschwindet, und Intelligenz tritt an ihre Stelle.

Die stille Transformation des Finanzwesens

Während sich ein Großteil der öffentlichen Debatte noch immer auf „Krypto" konzentriert, wies Zhou auf einen leiseren, folgenreicheren Wandel hin, der bereits im Gange ist.

Traditionelle Finanzinstitute steigen nicht aus Spekulationsgründen in diesen Bereich ein – sie integrieren die Blockchain als Infrastruktur. Insbesondere Stablecoins entwickeln sich zu einer Brücke, die schnellere Zahlungen, eine effizientere Abwicklung und globalen Zugang zu Liquidität ermöglicht.

In vielen Fällen, so Zhou, bauen diese Institutionen auf Krypto-Schienen auf, ohne das Label selbst zu übernehmen.

Dies signalisiert einen Wendepunkt: Krypto ist kein alternatives System mehr – es wird Teil des Fundaments.

Vertrauen ist das eigentliche Produkt

Für Zhou ist die entscheidende Einschränkung – und Chance – nicht die Technologie, sondern das Vertrauen.

„Der regulatorische Rahmen ist in den letzten Jahren deutlich klarer geworden. Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate geben das Tempo vor, indem sie Innovationen aktiv begrüßen und strukturierte Wege für Wachstum bieten."

Vom strukturierten Ansatz Europas bis hin zur sich wandelnden Haltung in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich ist regulatorische Klarheit kein Hindernis mehr – sie wird zum Katalysator.

Wenn sich die Regeln festigen, folgen die Institutionen. Und wenn die Institutionen einsteigen, beginnt das System zu reifen.

Ein System, das funktioniert, ohne gesehen zu werden

Zhou schloss mit einer Perspektive, die das ultimative Ziel der Branche neu definierte:

„Es geht nicht darum, bestehende Finanzsysteme zu ersetzen, sondern sie zu verbessern. Unser Fokus liegt auf dem Aufbau einer Infrastruktur, die Finanzdienstleistungen für Nutzer weltweit zugänglicher, effizienter und intuitiver macht."

Das Endziel, so schlug er vor, sei keine Welt, in der Nutzer über Blockchain, Wallets oder gar Plattformen nachdenken – sondern eine, in der Finanzdienstleistungen einfach funktionieren und nahtlos in den Alltag eingebettet sind.

In dieser Zukunft ist Vertrauen in das System eingebaut, Intelligenz arbeitet im Hintergrund und die Technologie tritt in den Hintergrund.

Ben Zhou, Co-founder and CEO of Bybit, speaks with Brian McGleenon of BeInCrypto during a fireside chat at Paris Blockchain Week 2026 on April 15, 2026.

#Bybit / #TheCryptoArk / #NewFinancialPlatform

Informationen zu Bybit

Bybit ist gemessen am Handelsvolumen die zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt und bedient eine globale Community von über 80 Millionen Nutzern. Bybit wurde 2018 gegründet und definiert Offenheit in der dezentralen Welt neu, indem das Unternehmen ein einfacheres, offenes und gleichberechtigtes Ökosystem für alle schafft. Mit einem starken Fokus auf Web3 geht Bybit strategische Partnerschaften mit führenden Blockchain-Protokollen ein, um eine robuste Infrastruktur bereitzustellen sowie On-Chain-Innovationen voranzutreiben. Bybit ist bekannt für seine sichere Verwahrung, seine vielfältigen Marktplätze, sein intuitives Benutzererlebnis sowie seine fortschrittlichen Blockchain-Tools. Bybit schließt die Lücke zwischen TradFi und DeFi und ermöglicht Entwicklern, Creatorn sowie Enthusiasten, das volle Potenzial von Web3 zu erschließen. Entdecken Sie die Zukunft des dezentralen Finanzwesens auf Bybit.com.

Für weitere Informationen zu Bybit besuchen Sie bitte Bybit Presse

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@bybit.com

Für Aktualisierungen folgen Sie bitte den: Communities und sozialen Medien von Bybit

Facebook |Instagram |LinkedIn |Reddit |Telegram |TikTok |X |Youtube

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2957207/Ben_Zhou_Co_founder_CEO_Bybit_speaks_Brian_McGleenon_BeInCrypto_a.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2932256/Bybit_TNFP_Logo.jpg

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bybit-ceo-ben-zhou-spricht-auf-der-paris-blockchain-week-2026-uber-vertrauen-ki-und-die-neue-finanzplattform-302745042.html

16.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2310052 16.04.2026 CET/CEST