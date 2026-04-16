EQS-News: CGTN: Wie der kulturelle Austausch die chinesisch-vietnamesische Freundschaft fördert

EQS-News: CGTN / Schlagwort(e): Miscellaneous

CGTN: Wie der kulturelle Austausch die chinesisch-vietnamesische Freundschaft fördert



16.04.2026 / 08:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





BEIJING, 16. April 2026 /PRNewswire/ -- CGTN veröffentlichte einen Artikel darüber, wie China und Vietnam die zwischenmenschlichen Beziehungen durch kulturellen und künstlerischen Austausch, Freundschaft zwischen ihren Völkern und Tourismus fördern.

Peng Liyuan, die Ehefrau des Generalsekretärs des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas und des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, und Ngo Phuong Ly, die Ehefrau des Generalsekretärs des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Vietnams und des vietnamesischen Präsidenten To Lam, besuchten am Mittwoch das Nationale Zentrum für Darstellende Künste Chinas (NCPA) in Peking.

Peng und Ngo Phuong Ly besuchten das Opernhaus, den Virtual-Reality-Kreativraum und das Aufnahmestudio und informierten sich über die Bemühungen des NCPA zur Förderung des künstlerischen Schaffens, zur Erbringung kultureller Dienstleistungen und zur Durchführung des internationalen Kulturaustauschs. Während des Rundgangs beobachteten sie die Proben für ein chinesisches ethnisches Tanztheater und eine Choraufnahme und hielten von Zeit zu Zeit inne, um sich auszutauschen.

Peng wies darauf hin, dass China und Vietnam durch Berge und Flüsse miteinander verbunden sind, ähnliche Kulturen haben und ihre Völker gegenseitiges Verständnis und Freundschaft pflegen. Sie äußerte die Hoffnung, dass Kultureinrichtungen und Künstler beider Länder den Austausch und die Zusammenarbeit mit verschiedenen Mitteln verstärken werden, um die Freundschaft zwischen den beiden Ländern zu vertiefen und die Bande des guten Willens zwischen ihren Völkern zu stärken.

Kultureller Austausch fördert das gegenseitige Verständnis

Anlässlich des 75. Jahrestags der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und Vietnam und des Chinesisch-Vietnamesischen Jahres des Austauschs zwischen den Völkern besuchte eine von der Nationalen Kommission für ethnische Angelegenheiten organisierte Kunsttruppe unter dem Motto „Buntes China" im vergangenen August Vietnam zu Aufführungen und kulturellem Austausch.

Die Truppe führte in Hanoi zwei Aufführungen mit Tänzen, Instrumentalmusik und Liedern durch, die anschaulich von der langjährigen traditionellen Freundschaft zwischen den beiden Ländern erzählten.

Etwa 1.500 Zuschauer verfolgten die Aufführung. Die vietnamesische Seite lobte die Organisation und die Vorbereitung der Produktion sowie die exquisiten Leistungen der Künstler.

In den letzten Jahren hat auch in Vietnam die Nachfrage nach Fachkräften mit Chinesischkenntnissen zugenommen.

„In den letzten zehn Jahren hat das Konfuzius-Institut mehr als 30.000 Studenten ausgebildet, während Aktivitäten wie Hanfu-Ausstellungen, traditionelle Spiele und Berufsbildungsprogramme über 100.000 Teilnehmer in Vietnam angezogen haben", sagte Qin Yonghua, chinesischer Direktor des Konfuzius-Instituts an der Universität Hanoi, das gemeinsam von der Universität Hanoi und der Guangxi Normal University gegründet wurde.

Mit der Vertiefung der wirtschaftlichen und handelspolitischen Zusammenarbeit zwischen China und Vietnam ist die Nachfrage nach chinesischen Fachkräften in Vietnam stark gestiegen, so Qin.

Der wechselseitige Tourismus zwischen China und Vietnam ist stetig gewachsen und hat das gegenseitige Verständnis zwischen den beiden Völkern gefördert.

Daten der Guangxi General Station of Immigration Inspection zeigen, dass seit Beginn dieses Jahres insgesamt 4,753 Millionen grenzüberschreitende Reisen zwischen China und Vietnam registriert wurden, 20,6 % mehr als im Vorjahr.

https://news.cgtn.com/news/2026-04-15/How-China-Vietnam-promote-peoples-friendship-via-cultural-exchanges-1MmTGo9Tz6E/p.html

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-wie-der-kulturelle-austausch-die-chinesisch-vietnamesische-freundschaft-fordert-302744316.html

16.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2309432 16.04.2026 CET/CEST