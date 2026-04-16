EQS-News: Diginex Limited (DGNX) kündigt KI-Akquisition im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar an, ergänzt wachstarkes Geschäft und strebt bis 2027 einen Umsatz von 280 Mio. US-Dollar an

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Diginex Limited (DGNX) kündigt KI-Akquisition im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar an, ergänzt wachstarkes Geschäft und strebt bis 2027 einen Umsatz von 280 Mio. US-Dollar an



16.04.2026 / 14:04 CET/CEST

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Diginex Limited (DGNX) kündigt KI-Akquisition im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar an, ergänzt wachstarkes Geschäft und strebt bis 2027 einen Umsatz von 280 Mio. US-Dollar an



Transformative KI-Akquisition beschleunigt das Umsatzwachstum von Diginex durch margenstarke, wachstumsstarke Erlöse mittels Expansion in KI-gestützte Kundenintelligenz und agentische Unternehmenslösungen im großen Maßstab.



LONDON, 16. April 2026 – Diginex Limited („Diginex“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: DGNX), ein führender Anbieter von Sustainability-RegTech-Lösungen, gibt bekannt, dass es einen verbindlichen Aktienkaufvertrag („SPA“) zur Übernahme von Resulticks Global Companies Pte Limited („Resulticks“) unterzeichnet hat. Resulticks ist ein weltweit anerkannter Marktführer für Echtzeit-, KI-gestützte Customer-Intelligence-Lösungen. Die Transaktion erfolgt als reine Aktientransaktion mit einem Gesamtwert von 1,5 Milliarden US-Dollar, bezahlt vollständig mit Diginex-Aktien zu einem Kurs von 1,32 US-Dollar je Aktie.

Erfolgreiche Skalierung: Resulticks erzielte im Kalenderjahr 2025 einen Umsatz von rund 150 Millionen US-Dollar bei einem EBITDA von rund 46 Millionen US-Dollar, was einer EBITDA-Marge von 32 % entspricht.

Bewährtes Geschäftsmodell und Kompetenz: In den vergangenen fünf Jahren verzeichnete Resulticks ein konstantes jährliches Umsatzwachstum von rund 70 %.

Anhaltend dynamisches Wachstum: Der Umsatz wird im Geschäftsjahr 2026 auf 190 bis 210 Millionen US-Dollar und im Geschäftsjahr 2027 auf 250 bis 280 Millionen US-Dollar prognostiziert.

Aufbau der weltweit ersten Wachstumsplattform für Glaubwürdigkeit und Vertrauen

Da Daten und künstliche Intelligenz zunehmend zu zentralen Treibern der Differenzierung von Unternehmen werden, zielen die durch den Zusammenschluss der Unternehmen geschaffenen Synergien darauf ab, die weltweit erste Wachstumsplattform für Glaubwürdigkeit und Vertrauen zu schaffen, bei der die führende Customer-Intelligence- Plattform von Resulticks Nachhaltigkeitsreisen direkt in das Kundenengagement einbettet.

Mit Blick darauf, dass 76 % der Verbraucher angeben, keine Produkte mehr von Unternehmen kaufen zu wollen, die ökologisches und soziales Wohlergehen vernachlässigen, wird das neu formierte Unternehmen darauf abzielen, eine neue Kategorie vertrauensgeleiteter Erlebnisse über reine Customer Experience oder Nachhaltigkeit hinaus zu entwickeln, die zu erheblichen Vorteilen für Kunden führt.

Da Technologie zunehmend standardisiert wird, definieren Eigentum, Anreicherung und schnelle Aktivierung von Daten die nächste Generation von Marktführern. Diese Kombination positioniert Diginex an der Spitze dieser Entwicklung, indem das Unternehmen KI gezielt zu seinem Vorteil einsetzt, um als Disruptor mit ganzheitlichen, vertrauensbasierten Kundenerlebnissen neue Maßstäbe zu setzen.

Die Transaktion im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar, deren Abschluss vorbehaltlich der Abschlussbedingungen innerhalb der nächsten 30 bis 45 Tage erwartet wird, folgt auf die im Juni 2025 unterzeichnete strategische Absichtserklärung und baut auf der im Februar 2026 geschlossenen Reseller-Vereinbarung auf, die für das nachhaltige RegTech-Geschäft von Diginex kumulierte Umsätze von 40 Millionen US-Dollar über vier Jahre zum Ziel hat.

„Ich bin begeistert, die Unterzeichnung unserer Vereinbarung mit Resulticks bekannt zu geben – einem Unternehmen, das unsere Werte und unser Engagement teilt, an der Spitze zu stehen, wenn es darum geht, fortschrittliche Technologien für transformative Wirkungen zu nutzen“, sagte Miles Pelham, Chairman und Gründer von Diginex. „Diese Transaktion transformiert die Finanzkennzahlen der Gruppe und vertieft unsere Expertise in KI und Datenmanagement erheblich. Durch die Kombination der Echtzeit-Datenfähigkeiten von Resulticks mit unseren Nachhaltigkeitsplattformen sind wir hervorragend positioniert, die Art und Weise neu zu definieren, wie Unternehmen Nachhaltigkeits- und Compliance-Herausforderungen bewältigen.“

„Diese Partnerschaft vereint zwei wertegetriebene Plattformen“, sagte Redickaa Subrammanian, Mitgründerin und CEO von Resulticks. „Mit unserem agentischen Framework ‚Genie‘ helfen wir Kunden, Customer Experience zu fördern und Abwanderung zu reduzieren. Gemeinsam mit Diginex können wir gezielt nachhaltigkeitsbewusste Zielgruppensegmente adressieren, indem wir nachhaltigkeitsbezogene Intelligenz in die Kommunikation integrieren und damit echten Mehrwert schaffen. Zusammen ermöglichen wir Transparenz bei Aktivierung, Attribution und ROI und unterstützen unsere Kunden dabei, intelligenter zu handeln und langfristiges Umsatzwachstum zu erzielen.“

„Die nächste Generation von Unternehmensplattformen wird Wachstum nicht losgelöst von Vertrauen betrachten“, sagte Daxsan RB, Mitgründer und CIO von Resulticks. „Entscheidend ist nicht länger nur, mehr Daten zu sammeln, sondern sie in den Momenten nutzbar zu machen, die Entscheidungen und Ergebnisse bestimmen. Genau darin sehen wir den echten Mehrwert der Zusammenführung dieser beiden Plattformen.“

Über Diginex

Diginex Limited (Nasdaq: DGNX; ISIN KYG286871044) mit Hauptsitz in London ist ein nachhaltigkeitsorientiertes RegTech-Unternehmen, das Unternehmen und Regierungen dabei unterstützt, die Erfassung und Berichterstattung von ESG-, Klima- und Lieferkettendaten zu optimieren. Das Unternehmen nutzt Blockchain-, KI-, Machine-Learning- und Datenanalysetechnologien, um Veränderungen voranzutreiben und die Transparenz in der regulatorischen Unternehmensberichterstattung sowie im nachhaltigen Finanzwesen zu erhöhen. Die Produkt- und Servicelösungen von Diginex ermöglichen es Unternehmen, Nachhaltigkeitsdaten über benutzerfreundliche Software zu erfassen, zu bewerten und zu teilen.



Die mehrfach ausgezeichnete Plattform diginexESG unterstützt 19 globale Rahmenwerke, darunter GRI („Global Reporting Initiative“), SASB („Sustainability Accounting Standards Board“) und TCFD („Task Force on Climate-related Financial Disclosures“). Kunden profitieren von einer End-to-End-Unterstützung, die von Wesentlichkeitsanalysen und Datenmanagement über Stakeholder-Engagement bis hin zur Berichtserstellung und einem ESG-Ratings-Support-Service reicht.



Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.diginex.com/



Über Resulticks

Resulticks ist eine vernetzte Kundeninteraktionslösung, die für datengesteuerte Echtzeit-Zielgruppenerlebnisse konzipiert ist. Sie hilft Marken, Kundendaten zu vereinheitlichen, Kommunikation über Kanäle hinweg zu orchestrieren und fundiertere Geschäftsentscheidungen durch KI-gestützte Intelligenz und Analytik zu treffen. Resulticks bedient Unternehmen in Nordamerika, Asien und dem Nahen Osten und hat seinen Hauptsitz in New York, mit weiteren Standorten in Indien, Singapur und Dubai.



Weitere Informationen finden Sie unter: https://resulticks.com/



Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten und basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse, von denen das Unternehmen annimmt, dass sie sich auf seine Finanzlage, seine Betriebsergebnisse, seine Geschäftsstrategie und seinen Finanzbedarf auswirken können. Anleger können diese zukunftsgerichteten Aussagen an Begriffen oder Formulierungen wie „annähernd“, „glaubt“, „hofft“, „erwartet“, „geht davon aus“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „plant“, „wird“, „würde“, „sollte“, „könnte“, „dürfte“ oder ähnlichen Ausdrücken erkennen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um nachfolgend eintretende Ereignisse oder Umstände oder Änderungen seiner Erwartungen widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es keine Gewähr dafür geben, dass sich diese Erwartungen als zutreffend erweisen werden. Das Unternehmen weist Anleger darauf hin, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können, und empfiehlt Anlegern, auch andere Faktoren zu prüfen, die sich auf die künftigen Ergebnisse auswirken könnten und in den bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens offengelegt sind.



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Sprache: Deutsch Unternehmen: Diginex Limited Room 1311, 13/F Leighton Centre, 77 Leighton Road, Causeway Bay, Telegraph Bay Hong Kong Hongkong ISIN: KYG286871044 WKN: A40PU6 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Tradegate BSX EQS News ID: 2309840

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