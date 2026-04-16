EQS-News: Drei neue Aufsichtsratsmitglieder stehen bei der Jahreshauptversammlung der KION GROUP AG im Mai 2026 zur Wahl

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Drei neue Aufsichtsratsmitglieder stehen bei der Jahreshauptversammlung der KION GROUP AG im Mai 2026 zur Wahl (News mit Zusatzmaterial)



16.04.2026 / 14:14 CET/CEST

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Drei neue Aufsichtsratsmitglieder stehen bei der Jahreshauptversammlung der KION GROUP AG im Mai 2026 zur Wahl

Dr. Alexander Dibelius, Kui Jiang und Dr. Shaojun Sun werden nicht mehr zur Wahl antreten

Mit Dr. Ralf Krieger, Wang Decheng und Jin Zhao wurden drei international erfahrene Führungskräfte als Nachfolger nominiert

Kandidatenauswahl gewährleistet Kontinuität in der Arbeit des Aufsichtsrates

Frankfurt, 16. April 2026 – Die Mitglieder des Aufsichtsrats der KION GROUP AG Dr. Alexander Dibelius, Kui Jiang und Dr. Shaojun Sun werden ihre Ämter mit Ablauf der Hauptversammlung am 28. Mai 2026 niederlegen. Es sind somit Neuwahlen von drei Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseigner durch die Hauptversammlung erforderlich.

Kandidaten stellen Kontinuität in der Arbeit des Aufsichtsrates sicher

Auf der Grundlage eines entsprechenden Vorschlags des Nominierungsausschusses schlägt der Aufsichtsrat drei international erfahrene Führungskräfte zur Wahl in den Aufsichtsrat vor.

Dr. Ralf Krieger (geb. 1964) ist selbstständiger Unternehmensberater. Von 2011 bis 2024 war Dr. Krieger Finanzvorstand und Mitglied des Vorstands der Freudenberg SE, einem weltweit tätigen Technologiekonzern. Im gleichen Zeitraum war er zudem Mitglied der Geschäftsführung und persönlich haftender Gesellschafter der Freudenberg & Co. KG. In diesen Funktionen war er für das globale Finanzmanagement des Konzerns verantwortlich und spielte eine Schlüsselrolle bei der strategischen Entwicklung des Unternehmens. Dr. Krieger wurde 1995 an der Universität Mannheim in Betriebswirtschaftslehre promoviert und erwarb 1990 an derselben Universität einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre und Management.

Wang Decheng (geb. 1978) ist seit Juli 2023 stellvertretender Vorsitzender der Weichai Holding Group mit Sitz in Weifang, China. Im Oktober 2023 wurde er zusätzlich zum Geschäftsführer von Weichai Power ernannt. Herr Wang ist seit Beginn seiner Laufbahn bei Weichai Power tätig, wo er eine Reihe von Führungs- und technischen Leitungspositionen innehatte. Er besitzt einen Doktortitel in Ingenieurwissenschaften der Tianjin-Universität.

Jin Zhao (geb. 1985) ist seit 2025 stellvertretender Geschäftsführer der Weichai Holding Group. Im selben Jahr wurde er zudem Geschäftsführer des Weichai European Operations Center in Luxemburg. Herr Zhao verbrachte seine gesamte Karriere bei Weichai Power, wo er eine Reihe von Führungspositionen mit Schwerpunkt auf internationalem Geschäft und globalen Märkten innehatte. Er hat einen Bachelor-Abschluss in Ingenieurwissenschaften vom Harbin Institute of Technology in Harbin, China.

Das Unternehmen

KION gestaltet den Welthandel – global, regional und lokal – und sorgt dafür, dass die Lieferketten der Kunden ihr volles Potenzial ausschöpfen: effizient, smart, nachhaltig und verlässlich, mit Echtzeitnachverfolgung und hoher Liefergeschwindigkeit. Das Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge, integrierte Automatisierungstechnologien, KI-basierte Lösungen und Software sowie alle verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern weltweit ermöglichen KIONs Supply Chain Solutions den reibungslosen Material- und Informationsfluss in den Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren unserer Kunden. Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an verkauften Stückzahlen im Jahr 2024, in der Region EMEA der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2024 ist die KION Group in China führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION Group, gemessen am Umsatz im Jahr 2024, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung. Ende 2025 waren weltweit mehr als 2,0 Mio. Flurförderzeuge von KION bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 42.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund 11,3 Mrd. Euro.

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(cs)

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