EQS-News: Focus Graphite beruft den ehemaligen Chief of the Defence Staff General Wayne Eyre in den Beirat

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Focus Graphite beruft den ehemaligen Chief of the Defence Staff General Wayne Eyre in den Beirat



16.04.2026 / 11:01 CET/CEST

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Ottawa, Ontario--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 16. April 2026) - Focus Graphite Inc. (TSXV: FMS) (OTCQB: FCSMF) (FSE: FKC0) ("Focus" oder das "Unternehmen"), ein kanadischer Entwickler von hochgradigen Flockengraphit-Lagerstätten und fortschrittlichen Graphitmaterialien für Batterie-, Verteidigungs- und Industrieanwendungen, gibt bekannt, dass General (a. D.) Wayne Eyre, ehemaliger Chief of the Defence Staff ("CDS") der Canadian Armed Forces ("CAF"), in den Beirat des Unternehmens berufen wurde.

Diese Ernennung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem globale Sicherheitsprioritäten zunehmend durch den Zugang zu sicheren und verlässlichen Lieferketten für kritische Mineralien geprägt werden, die für Verteidigungssysteme, Energiespeicherung und fortschrittliche Technologien unerlässlich sind.

General Eyre diente mehr als vierzig (40) Jahre in den CAF und war von 2021 bis 2024 Chief of the Defence Staff, wo er die kanadischen Streitkräfte in einer Phase sich rasch wandelnder geopolitischer und sicherheitspolitischer Herausforderungen führte. Im Laufe seiner Karriere hatte er Führungspositionen auf allen Ebenen inne, darunter im Canadian Army sowie im Military Personnel Command. Er nahm an zahlreichen Auslandseinsätzen teil, unter anderem im ehemaligen Jugoslawien, in Afghanistan sowie als stellvertretender Kommandeur des United Nations Command in Korea, wo er der ranghöchste kanadische Offizier war, der jemals dauerhaft in der Asien-Pazifik-Region stationiert war.

Er verfügt über umfangreiche operative und institutionelle Erfahrung innerhalb der US-amerikanischen und alliierten Verteidigungssysteme, einschließlich Abschlüssen im U.S. Army Special Forces Qualification Course, am U.S. Marine Corps Command and Staff College, an der U.S. Marine Corps School of Advanced Warfighting sowie am U.S. Army War College. General Eyre besitzt einen Bachelor of Science sowie drei Masterabschlüsse in Military Studies, Operational Studies und Strategic Studies.

Zu seinen Auszeichnungen zählen unter anderem der Commander of the Order of Military Merit, das Meritorious Service Cross sowie mehrere internationale Ehrungen verbündeter Nationen, die seine weltweiten Führungsleistungen anerkennen. Derzeit ist er Visiting Professor und Senior Fellow an der Graduate School of Public and International Affairs der University of Ottawa und berät weiterhin zu globaler Sicherheit, Transformation im Verteidigungsbereich und strategischer Führung.

In seiner Funktion bei Focus wird General Eyre strategische Beratung zu verteidigungsrelevanten Anwendungen von Graphit leisten, die Zusammenarbeit mit alliierten und NATO-orientierten Partnern unterstützen sowie das Unternehmen bei der Positionierung innerhalb sich entwickelnder nordamerikanischer und alliierter Rahmenwerke für kritische Mineralien beraten.

"Unser hochwertiges Material und unser thermisches Reinigungsverfahren eignen sich ideal für Verteidigungs- und fortschrittliche Systeme", sagte Dean Hanisch, CEO von Focus Graphite. "Die Führungserfahrung von General Eyre auf höchster Ebene der Canadian Armed Forces, kombiniert mit seiner umfassenden Erfahrung in NATO- und alliierten Operationen, bringt entscheidende Impulse für unsere Strategie. Seine Perspektive wird dazu beitragen, Focus Graphite als vertrauenswürdigen Lieferanten für Verteidigungs-, Energie- und fortschrittliche Materialsysteme in alliierten Märkten zu positionieren."

"Die Natur moderner Sicherheit verändert sich, wobei Lieferketten ebenso entscheidend werden wie die Systeme, die sie unterstützen", sagte General Wayne Eyre. "Materialien wie Graphit sind grundlegend für Energiespeicherung, fortschrittliche Technologien und Verteidigungsbereitschaft. Focus Graphite ist gut positioniert, um zur Stärkung sicherer und souveräner Lieferketten beizutragen, und ich freue mich darauf, das Unternehmen bei der Weiterentwicklung seiner Rolle in Kanada und bei NATO-Partnern zu unterstützen."

Diese Ernennung stärkt die Position von Focus Graphite an der Schnittstelle von kritischen Mineralien, Verteidigungsbereitschaft und der Entwicklung fortschrittlicher Materialien weiter. Das Unternehmen treibt weiterhin die Projekte Lac Knife und Lac Tétépisca sowie nachgelagerte Verarbeitungsinitiativen voran, um eine sichere und resiliente nordamerikanische Lieferkette zu unterstützen.

Über Focus Graphite Advanced Materials Inc.

Focus Graphite Advanced Materials gestaltet die Zukunft kritischer Rohstoffe neu — mit zwei zu 100 % unternehmenseigenen Graphitprojekten von Weltklasse und innovativen Batterietechnologien. Unser Vorzeigeprojekt Lac Knife zählt zu den am weitesten fortgeschrittenen hochreinen Graphitlagerstätten Nordamerikas und verfügt über eine vollständig abgeschlossene Machbarkeitsstudie. Lac Knife ist positioniert, ein bedeutender Lieferant für die Batterie-, Verteidigungs- und fortschrittlichen Werkstoffindustrien zu werden.

Unser Projekt Lac Tétépisca stärkt das Portfolio zusätzlich und besitzt das Potenzial, eine der größten sowie hochgradigsten Graphitlagerstätten Nordamerikas zu werden. Focus geht über den reinen Bergbau hinaus — wir entwickeln umweltverträgliche Verarbeitungsverfahren und innovative Batterietechnologien, darunter unseren patentangemeldeten, siliziumangereicherten sphäroidisierten Graphit zur Verbesserung von Batterieleistung und Effizienz.

Unser Innovationsanspruch ermöglicht eine chemikalienfreie, umweltfreundliche Lieferkette von der Mine bis zum Markt. Zusammenarbeit steht im Zentrum unserer Vision. Wir kooperieren aktiv mit Industriepartnern, Forschungseinrichtungen und Regierungsstellen, um die Kommerzialisierung von Graphitmaterialien der nächsten Generation zu beschleunigen. Als nordamerikanisches Unternehmen engagieren wir uns für den Aufbau einer resilienten, lokal gesicherten Versorgung mit kritischen Rohstoffen — zur Verringerung der Abhängigkeit von ausländisch kontrollierten Märkten und zur Unterstützung der globalen Energiewende.

Weitere Informationen zu Focus Graphite Inc. finden Sie unter: http://www.focusgraphite.com.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/focus-graphite/

X: https://x.com/focusgraphite

Investorenkontakt:

Dean Hanisch

Geschäftsführer (CEO), Focus Graphite Inc.

dhanisch@focusgraphite.com

+1 (613) 612-6060

Jason Latkowcer

Vizepräsident Unternehmensentwicklung

jlatkowcer@focusgraphite.com

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Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, unter anderem in Bezug auf die erwarteten Beiträge von General Wayne Eyre in seiner Funktion als Berater des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Erfahrung zu nutzen, um die Zusammenarbeit mit Akteuren im Verteidigungssektor, NATO-orientierten Partnern und Initiativen entlang alliierter Lieferketten zu unterstützen; die zunehmende Bedeutung sicherer nordamerikanischer Graphitquellen für Verteidigung, Energiespeicherung und fortschrittliche Technologien; sowie die Pläne und Ziele des Unternehmens zur Weiterentwicklung seiner Projekte Lac Knife und Lac Tétépisca, seiner nachgelagerten Verarbeitungskapazitäten und seiner umfassenderen Strategie im Bereich kritischer Mineralien.

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