EQS-News: Hannover Messe: TeamViewer zeigt Agentless Access und KI-gestützte Wartung für Industrieanlagen

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Hannover Messe: TeamViewer zeigt Agentless Access und KI-gestützte Wartung für Industrieanlagen



16.04.2026 / 10:25 CET/CEST

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Neue Plug-and-Play-Hardware in Kooperation mit Bechtle ermöglicht sicheren und skalierbaren Fernzugriff auf industrielle Systeme und Anlagen

Integration von TeamViewers KI–Agent Tia in die Remote-Assistance-Lösung Assist AR für intelligente Unterstützung etwa im technischen Kundenservice

HANNOVER, Deutschland, 16. April 2026 /PRNewswire/ -- TeamViewer stellt auf der Hannover Messe zentrale Erweiterungen seiner Industrie-Lösungen Agentless Access und Assist AR vor. Damit stärkt das Unternehmen sein KI-gestütztes Angebot an der Schnittstelle von Operational Technology (OT) und IT. Beide Innovationen adressieren zentrale Herausforderungen in der industriellen digitalen Transformation wie etwa Stillstandszeiten, Cyber-Risiken und zunehmend komplexe Systeme.

TeamViewer Logo

Gateway für sicheren Fernzugriff in Kooperation mit Bechtle

Agentless Access von TeamViewer ermöglicht einen direkten, Zero-Trust-basierten Fernzugriff auf OT–Systeme, ohne dass dafür Software auf dem Endgerät installiert werden muss. Der Zugriff erfolgt stattdessen über ein vorgeschaltetes Gateway. Auf der Hannover Messe präsentieren TeamViewer und Bechtle ein entsprechendes Hardware-Gateway, das bereits mit Agentless Access vorkonfiguriert ausgeliefert wird. Die Plug-and-Play-Lösung ermöglicht Unternehmen sicheren und skalierbaren Fernzugriff sowie die Verwaltung industrieller Systeme.

Ergänzt wird die Bechtle-Partnerschaft durch eine neue Version von Agentless Access mit erweiterter Protokollunterstützung. Dadurch ist ein nahtloser und sicherer Zugriff auch auf ältere Systeme wie Windows XP möglich. IT- und OT-Teams können diese Systeme somit weiterhin isoliert betreuen und dennoch Anwendungsfälle wie Remote–PLC–Programmierung oder Fernzugriff umsetzen.

Augmented Reality und KI für intelligentere Fehlerbehebung

Darüber hinaus zeigt TeamViewer eine KI-gestützte Erweiterung seiner Lösung Assist AR. Diese versetzt Serviceteams in die Lage, Expertenwissen zu erfassen, um Probleme anschließend schneller und konsistenter zu beheben. Durch die Kombination von Augmented Reality mit TeamViewers KI–Agent Tia und dessen proprietärem Datenpool erhalten Support-Mitarbeiter während eines Videoanrufs in Echtzeit Hinweise dazu, wie ähnliche Probleme in der Vergangenheit gelöst wurden. So steht Expertenwissen genau dann und dort zur Verfügung, wo es gebraucht wird. Das vereinfacht Supportprozesse und hilft Herstellern dabei, Stillstand, Kosten und operative Risiken zu reduzieren.

Oliver Steil, CEO von TeamViewer, sagte: „Produzierende Unternehmen gewinnen einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil, indem sie die KI–getriebene Transformation beschleunigen, Abläufe modernisieren und dabei gleichzeitig Komplexität und Risiken begrenzen. Gemeinsam mit starken Partnern wie Bechtle arbeiten wir daran, sicheren Zugriff und KI–gestützte Assistenz fest in den industriellen Arbeitsalltag zu integrieren. So kann Innovation auch in hochgradig heterogenen Bestandsumgebungen skalieren."

TeamViewer CEO in Diskussionsrunden auf der Hannover Messe

Die digitale und KI–gestützte Transformation der Fertigungsindustrie steht im Mittelpunkt von zwei Bühnenauftritten von Oliver Steil, CEO von TeamViewer, auf der Hannover Messe:

Am Dienstag, 21. April, von 12:50 bis 13:15 Uhr auf der Center Stage (Halle 25) der Hannover Messe gemeinsam mit Toto Wolff (CEO und Team Principal des Mercedes–AMG PETRONAS F1 Teams) zum Thema „The Race for Innovation: How Mercedes–AMG PETRONAS F1 Team & TeamViewer Power High Performance".

Am Mittwoch, 22. April von 10:10 bis 10:30 Uhr am Siemens–Stand (Halle 27, Stand A48) zusammen mit Tony Hemmelgarn (CEO, Siemens Digital Industries Software) zum Thema „From Industrial Strength to AI at Scale: Securing Competitive Advantage in the AI Era".

TeamViewer auf der Hannover Messe 2026

Demos der Lösungen Agentless Access und Assist AR sind am TeamViewer–Stand in Halle 15, Stand E52 live zu erleben. Das Hardware-Gateway kann zudem am Stand von Bechtle (Halle 17, Stand E20) live besichtigt werden.

Über TeamViewer

TeamViewers Digital-Workplace-Plattform ermöglicht effizientes, digitales Arbeiten durch die Optimierung und Automatisierung von Prozessen.

Was 2005 als Software für den Fernzugriff auf Computer begann, um Dienstreisen zu vermeiden und Produktivität zu steigern, entwickelte sich schnell zum branchenweiten Inbegriff von Fernwartung und IT-Support; und wird von hunderten Millionen Menschen weltweit zur Unterstützung bei IT-Problemen genutzt. Heute vertrauen mehr als 635.000 Kunden weltweit auf TeamViewer – von kleinen und mittelständischen Betrieben bis hin zu großen Konzernen – um digitale Arbeitsplätze für Büroangestellte und Industriefachkräfte effizienter zu gestalten.

Unternehmen aus allen Branchen nutzen die KI-gestützten Lösungen von TeamViewer, um Störungen an digitalen Endgeräten jeder Art zu verhindern und zu beheben, IT-Netzwerke und Industrieanlagen effizient zu verwalten und Prozesse mit Augmented-Reality-Funktionen zu optimieren. Auch dank der Integrationen mit führenden Technologiepartnern hilft TeamViewer seinen Kunden dabei, Ausfallzeiten zu reduzieren, IT-Probleme schneller zu lösen und digitale Arbeitsabläufe zu verbessern. In einer Zeit des globalen Wandels – geprägt von hybriden Arbeitsmodellen, neuen Technologien und Fachkräftemangel – bietet TeamViewer einen klaren Mehrwert: höhere Produktivität, schnellere Einarbeitung neuer Talente und eine gesteigerte Zufriedenheit von Kunden und Mitarbeitenden.

TeamViewer hat seinen Hauptsitz in Göppingen, Deutschland, und beschäftigt weltweit rund 1.900 Mitarbeitende. Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 768 Millionen Euro. Die TeamViewer SE (TMV) ist an der Frankfurter Börse gelistet und gehört zum SDAX.

Mehr Informationen unter www.teamviewer.com.

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Cision

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