EQS-News: InTiCa Systems SE: Erfahrener Transformationsexperte ergänzt Vorstand

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InTiCa Systems SE: Erfahrener Transformationsexperte ergänzt Vorstand



16.04.2026 / 17:31 CET/CEST

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InTiCa Systems SE: Erfahrener Transformationsexperte ergänzt Vorstand

Passau, 16. April 2026 – Der Aufsichtsrat der InTiCa Systems SE (Prime Standard, ISIN DE0005874846, Ticker IS7) hat Herrn Friedrich Erfurth mit Wirkung zum 15. April 2026 in den Vorstand des Konzerns berufen. Gemeinsam mit Herrn Dr. Gregor Wasle (CEO), verantwortet Herr Erfurth als CRO & CTO die Geschäftsentwicklung und die Wachstumsstrategie des Unternehmens und wird diese mit Schwerpunkt auf die Transformation der InTiCa Systems vorantreiben. Mit Bestellung von Herrn Erfurth besteht der Vorstand wieder aus zwei Mitgliedern.

Als Experte für die Transformation/Diversifizierung mit 20 Jahren Erfahrung im Top-Management unterschiedlicher Unternehmen und Branchen, ist Herr Erfurth mit den spezifischen Kunden und Produkten sowie den Veränderungsprozessen in verschiedenen Branchen, insb. Automobilindustrie sowie Zulieferindustrie, bestens vertraut.

Herr Erfurth wird in seiner Funktion die strategische und operative Neuausrichtung und Effizienzsteigerung des Konzerns gemeinsam mit Hr. Dr. Wasle verantworten.

InTiCa Systems SE

Der Vorstand

KONTAKT Dr. Gregor Wasle | Vorstandsvorsitzender

TEL +49 (0) 851 – 966 92 – 0

FAX +49 (0) 851 – 966 92 – 15

MAIL investor.relations@intica-systems.com

Über InTiCa Systems:

Die InTiCa Systems SE ist ein international tätiger Anbieter von elektronischen Komponenten und Systemen. Mit innovativen Lösungen für die Automobilindustrie, erneuerbare Energien, Industrieanwendungen und weitere Branchen trägt das Unternehmen zur Gestaltung einer nachhaltigen und vernetzten Zukunft bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.intica-systems.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

Diese Mitteilung enthält Aussagen zur zukünftigen Geschäftsentwicklung der InTiCa Systems SE. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstandes sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen. Sollten die den Prognosen zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen, können die tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten Aussagen wesentlich abweichen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren. Sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Da vorausschauende Aussagen ausschließlich von den Umständen am Tag der Veröffentlichung ausgehen, haben wir weder die Absicht noch übernehmen wir die Verpflichtung, diese laufend zu aktualisieren.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: InTiCa Systems SE Spitalhofstraße 94 94032 Passau Deutschland Telefon: 0851 / 96692 0 Fax: 0851 / 96692 15 E-Mail: investor.relations@intica-systems.com Internet: www.intica-systems.com ISIN: DE0005874846 WKN: 587484 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2310036

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