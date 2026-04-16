EQS-News: Maffei GmbH & Co. KGaA: Park Your Truck macht sich fit für die nächste Wachstumsphase

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Maffei GmbH & Co. KGaA: Park Your Truck macht sich fit für die nächste Wachstumsphase



16.04.2026 / 14:03 CET/CEST

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Maffei GmbH & Co.

KGaA: Park Your Truck macht sich fit für die nächste Wachstumsphase

Die von Maffei & Co. indirekt über die enerlog AG (96,98%) gehaltene Mehrheitsbeteiligung (50,5 %) Park Your Truck GmbH, Europas größte Betreiberin von LKW-Parkplätzen, stellt die Weichen für die nächste Wachstumsphase und verstärkt gezielt ihr Management.

Erfahrener Mobilitätsexperte verstärkt die Geschäftsführung

Mit Matthias Mandelkow gewinnt das Unternehmen einen zweiten Geschäftsführer neben Gründerin Denise Schuster. Mandelkow verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung an der Schnittstelle von Automotive, Parkraummanagement und digitaler Mobilität. Als Mitgründer und CEO der sunhill technologies GmbH entwickelte er das Unternehmen zu einem europäischen Marktführer für mobiles Bezahlen im Parkraum. Unter seiner Leitung wurde sunhill technologies Teil der Volkswagen Financial Services AG, expandierte international und firmiert heute als PayByPhone. Weitere Stationen umfassen seine Tätigkeit als COO/CIO bei der Best in Parking AG in Wien, wo er die operative und technologische Weiterentwicklung verantwortete. Mandelkow studierte Rechtswissenschaften an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und absolvierte einen Executive MBA an der Technische Universität München, der HHL Leipzig Graduate School of Management sowie der University of California, Berkeley.

Neuer CFO für die finanzstrategische Steuerung

Mit Sven Bräuer übernimmt ein erfahrener Steuerberater die Position des Chief Financial Officer (CFO). Er verantwortet künftig die finanzstrategische Ausrichtung der drei Marken „Park Your Truck“, „Charge Your Truck“ und „charge+“. Parallel bleibt er in leitender Funktion einer Steuerberatungsgesellschaft tätig. Zu seinen ersten Aufgaben gehörte die Anpassung des Finanzwesens an das starke Wachstum der vergangenen Jahre. Zudem haben die Gesellschafter beschlossen, strategische Optionen (einschließlich eines möglichen Verkaufs) mit externer M&A-Beratung zu evaluieren.

Für diesen Prozess wurden die Finanzkennzahlen umfassend aufbereitet und nochmals angepasst: Auf Basis bereits abgeschlossener Verträge wird für 2026 ein Umsatz von über 20 Mio. Euro erwartet (2025: 16,0 Mio. Euro; 2024: 12,1 Mio. Euro). Das operative EBIT soll in 2026 auf über 1,5 Mio. Euro steigen (2025: 1,1 Mio. Euro; 2024: -0,1 Mio. Euro). Die überproportionale Ergebnissteigerung ist insbesondere auf die Transformation hin zu einem Asset-light-Geschäftsmodell zurückzuführen. Park Your Truck GmbH konzentriert sich dabei auf seine Kernkompetenzen im LKW-Parkraummanagement sowie auf sein digitales Reservierungssystem.

Änderung im Aufsichtsrat der enerlog AG

Auf Ebene der enerlog AG (Beteiligung Maffei & Co.: 96,98%) gibt es ebenfalls Veränderungen: Die Hauptversammlung hat Ingo Alphéus in den Aufsichtsrat berufen; er folgt auf Thomas Leitermann.

Ingo Alphéus ist seit 2025 als selbstständiger Unternehmensberater tätig und war zuvor CEO mehrerer Unternehmen der Energiewirtschaft, darunter Elevion Group Germany, Belectric GmbH, RWE Group Business Services GmbH sowie RWE Effizienz GmbH. Darüber hinaus verfügt er über langjährige Führungserfahrung in der Automobilzulieferindustrie.

Dazu erklärt Andreas Buchner, Vorsitzender des Aufsichtsrats: „Aufsichtsrat und Vorstand danken Thomas Leitermann für sein langjähriges Engagement und seine wertvolle Expertise. Gleichzeitig freuen wir uns, mit Ingo Alphéus einen erfahrenen Manager mit umfassendem Know-how in für uns zentralen Branchen gewonnen zu haben.“

Über Maffei & Co.

Maffei & Co. ist eine börsengelistete Investmentholding mit Impact-Investments, die aktiv entwickelt und über die 100%-Tochter Maffei & Co. Holding GmbH gehalten werden.

Aktuelle Beteiligungen sind die 2019 erworbene Beteiligung (indirekt 50,5%) an der Park Your Truck GmbH, Dessau-Roßlau, der europäischen Marktführerin für die Organisation von LKW-Verkehr. Die 2022 gegründete terraplan GmbH (rund 32,2%) bündelt Beteiligungen im Bereich Touristik & Freizeit. In der 2025 gestarteten Hakisa GmbH (100%) erfolgte der Relaunch des 2024 erworbenen Paymentsystems HakiPay® und anderer Loyalty- und Communitysysteme.

Daneben unterstützen die strategischen Beteiligungen m.partners GmbH (Managementberatung), Communicatio GmbH (Technologie) sowie Maffei Ventures GmbH nicht nur die gruppeneigenen Unternehmen, sondern auch Dritte.

Kontakt:

Andreas Buchner

Maffei GmbH & Co. KGaA

E-Mail: mail@maffei.de

www.maffei.de

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