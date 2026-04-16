EQS-News: NAGA GROUP POSITIONIERT KI ALS ZENTRALEN WACHSTUMSTREIBER

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NAGA GROUP POSITIONIERT KI ALS ZENTRALEN WACHSTUMSTREIBER



16.04.2026 / 09:00 CET/CEST

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NAGA GROUP POSITIONIERT KI ALS ZENTRALEN WACHSTUMSTREIBER

KI-gestützter Kundenservice löst 66 % der chat-basierten Anfragen ohne menschliche Beteiligung (Q1 2026) – Ausweitung auf E-Mails geplant

Marketing-Output um das 3- bis 5-Fache gesteigert bei gleichzeitig schlankerer Teamstruktur (ca. 20 % Personalreduzierung), unterstützt durch kürzere Produktionszyklen und erweiterte Sprachabdeckung

Optimiertes Partner-Onboarding und interne Prozesse: Onboarding-Zeit von ca. 10 Tagen auf rund 1 Tag reduziert, operativer Durchsatz erhöht

KI-gestützte Entwicklungs-Workflows ermöglichen eine schnellere Umsetzung der Produkt-Roadmap und verkürzen Entwicklungszyklen von mehreren Wochen auf einzelne Tage

Verbesserte Reporting- und Analytics-Kapazitäten erleichtern den Zugang zu operativen Daten und unterstützen ein zeitnahes Entscheidungsmanagement



Hamburg, 16. April 2026 – The NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A41YCM0), die Multi-Asset-Fintech-Gruppe hinter der NAGA-SuperApp „Naga One“, treibt die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in ihre Geschäftsprozesse voran und legt damit die Grundlage für eine neue Phase skalierbaren Wachstums. Auf Basis interner Beobachtungen sind erste operative Wirkungen bereits in Form von Effizienzgewinnen, erhöhter Skalierbarkeit und beschleunigten Prozessen in zentralen Funktionsbereichen erkennbar.

Nach Abschluss der Integrationsphase konzentriert sich die NAGA Group nun vollständig auf die Umsetzung. KI ist zunehmend in zentrale Geschäftsprozesse eingebettet und verändert die Art und Weise, wie NAGA Wachstum steuert, den Betrieb organisiert und neue Produkte entwickelt.



Operative Wirkung gewinnt an Dynamik

Im ersten Quartal 2026 werden erste Effekte in mehreren Geschäftsbereichen sichtbar. Im Kundenservice löst KI ca. 66 % aller chat-basierten Anfragen ohne menschliche Beteiligung und bearbeitet damit ein wachsendes Anfragevolumen, ohne dass entsprechend mehr Personal eingestellt werden muss. Dies ermöglicht der NAGA Group, steigende Volumina aufzufangen, ohne den Personalbestand entsprechend ausweiten zu müssen.

Im Marketing hat KI eine 3- bis 5-fache Steigerung der produzierten Creatives (Landing Pages, Banner, Video-Ads) ermöglicht – bei kürzeren Produktionszyklen und erweiterter Sprachabdeckung, realisiert mit einer schlankeren Teamstruktur (ca. 20 % Personalreduzierung). Dies unterstützt eine effizientere Skalierung der Kundengewinnung.

Automatisierung verbessert auch das Partner-Geschäft und interne Prozesse, indem die Onboarding-Zeiten von ca. 10 Tagen auf rund 1 Tag deutlich reduziert werden. Im Engineering beschleunigen KI-gestützte Workflows die Auslieferung neuer Features und verkürzen die Time-to-Market-Entwicklungszyklen von mehreren Wochen auf wenige Tage.

Auch das interne Reporting wurde durch KI-gestützte Self-Service-Analytics gestärkt: Alle Abteilungen erhalten schnelleren Zugang zu operativen Daten, was schnellere Managemententscheidungen ermöglicht.



Strukturelle Positionierung als Wettbewerbsvorteil

Die NAGA Group sieht sich in einer besonders günstigen Position, um KI-getriebene Initiativen umzusetzen. Als mittelgroßer, international regulierter Betreiber vereint die NAGA Group regulatorische Lizenzen, eine etablierte globale Plattform mit mehr als 2,5 Millionen registrierten Nutzern sowie die operative Infrastruktur, die für den Einsatz von KI-Lösungen in großem Maßstab erforderlich ist.

Gleichzeitig verfügt das Unternehmen über die Agilität, neue Technologien schnell einzuführen. Während kleinere Unternehmen häufig über keine ausreichende Skalierung und Infrastruktur verfügen und größere Organisationen durch komplexe Systeme und Prozesse eingeschränkt sein können, verbindet NAGA beides: operative Substanz und Umsetzungsgeschwindigkeit.



KI als Treiber skalierbaren Wachstums

Die Integration von KI trägt zur strukturellen Stärkung des operativen Leverage der NAGA Group bei. Effizienzgewinne werden eingesetzt, um Wachstumsinitiativen zu unterstützen, insbesondere in Marketing und Kundengewinnung.

Infolgedessen entwickelt sich NAGA in Richtung eines skalierbareren Modells, bei dem wachsende Nutzeraktivität effizienter bewältigt und Ressourcen effektiver auf Wachstum ausgerichtet werden können.



Produkt-Roadmap als Treiber künftigen Umsatzpotenzials

Parallel zur operativen Transformation setzt NAGA seine Produkt-Roadmap 2026 um und erweitert die Plattform um zusätzliche Funktionalitäten und Produktangebote.

Zentrale Schwerpunkte sind der Ausbau von Social-Trading- und Community-Features, die Weiterentwicklung der Plattform zu einem breiteren Multi-Asset- und Krypto-Angebot sowie die Integration KI-gestützter Assistenztools im Trading-Umfeld.

Darüber hinaus entwickelt die NAGA Group neue Produktangebote, die auf zusätzliche Kundensegmente abzielen – darunter vereinfachte Anlagelösungen und stärker automatisierte Portfolio-Ansätze. Ziel ist es, die Attraktivität der Plattform über aktive Trader hinaus zu steigern und die Monetarisierung über eine diversifiziertere Nutzerbasis zu erhöhen.

Mit dieser Roadmap strebt NAGA an, das Nutzerengagement weiter zu steigern, die Monetarisierung je Kunde zu verbessern und zusätzliche wiederkehrende Umsatzströme zu erschließen.



Octavian Patrascu, CEO der The NAGA Group: „Wir sehen bereits, dass KI weit mehr ist als ein Effizienzwerkzeug. Sie verändert grundlegend, wie wir unser Geschäft skalieren. Unsere Position als regulierte, global operierende Plattform mit einer bestehenden Nutzerbasis ermöglicht es uns, KI direkt in unseren Betrieb einzubringen und dabei flexibel genug zu bleiben, neue Technologien schnell umzusetzen. Diese Kombination ermöglicht es uns, Effizienzgewinne in Wachstum umzuwandeln und gleichzeitig die Grundlage für neue Produkte und zusätzliche Umsatzströme zu schaffen.”



Strategy Update und Earnings Call Q1 2026:

CEO Octavian Patrascu und CFO Jeremy Schlachter werden das Strategy Update gemeinsam mit den ungeprüften Ergebnissen für Q1 2026 am 23. April 2026 um 15:00 Uhr MESZ in einer Webcast-Präsentation vorstellen. Der Webcast/Call wird in englischer Sprache abgehalten.

Zur Teilnahme am Webcast/Call bitten wir um rechtzeitige Anmeldung unter:

The NAGA Group – Strategy Update and Earnings Call Unaudited Q1 2026 Results.



Über NAGA

NAGA ist eine börsennotierte deutsche Fintech-Gruppe und betreibt eine Multi-Asset-SuperApp, die Trading, Aktien- und ETF-Investments, Krypto, Social Trading und Neo-Banking auf einer Plattform vereint. Angetrieben durch proprietäre Technologie und fortschrittliche Social-Features einschließlich Autocopy-Trading bedient NAGA eine globale Community von über 2,5 Millionen registrierten Nutzern in mehr als 100 Ländern, unterstützt durch 10 lokale Standorte und mehrere regulatorische Lizenzen. Die Plattform umfasst eine integrierte VISA-Karte mit Fiat- und Krypto-Konvertierung, dynamische Social Feeds sowie ein umfassendes Produktangebot mit dem Ziel, Finanzmärkte für alle zugänglich zu machen.



Investor-Relations-Kontakt

The NAGA Group AG

Jeremy Schlachter

CFO

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