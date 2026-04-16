EQS-News: PHANTASTICUS PICTURES KÜNDIGT DIE INTERNATIONALE VERÖFFENTLICHUNG VON VANTARA AN: SANCTUARY STORIES, DIE IN DIESEM FRÜHJAHR ERSTMALS AUF INTERNATIONALEN DISCOVERY-PLATTFORMEN ZU SEHEN SIND

EQS-News: Phantasticus Pictures / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

PHANTASTICUS PICTURES KÜNDIGT DIE INTERNATIONALE VERÖFFENTLICHUNG VON VANTARA AN: SANCTUARY STORIES, DIE IN DIESEM FRÜHJAHR ERSTMALS AUF INTERNATIONALEN DISCOVERY-PLATTFORMEN ZU SEHEN SIND



16.04.2026 / 15:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die kraftvolle neue Wildtierserie wird vom Wildtierexperten und Biologen Forrest Galante moderiert.

STAMFORD, Conn., 16. April 2026 /PRNewswire/ -- Phantasticus Pictures gab heute die weltweite Einführung von Vantara bekannt: Sanctuary Stories -ist eine bahnbrechende neue Doku-Serie über Wildtiere, die ab dem 19. April auf den internationalen Plattformen von Discovery zu sehen sein wird. Die sechsteilige Serie startet zunächst in Großbritannien und Irland und wird dann in mehr als einem Dutzend Ländern in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und in Afrika zu sehen sein.

Unter der Leitung des renommierten Wildtierbiologen und Abenteurers Forrest Galante bietet die Serie Zuschauern aus aller Welt einen noch nie dagewesenen und seltenen Zugang zu Vantara - der größten Rettungs- und Rehabilitationseinrichtung für Wildtiere auf der Erde.

Internationale Veröffentlichungstermine

DNE Discovery UK & Irland 19. April Tierplanet Taiwan 19. April DNE Naher Osten Afrika 22. April Entdeckung Polen 3. Mai Entdeckung Mitteleuropas 4. Mai Animal Planet NZ (Neuseeland) 6. Mai Animal Planet SE Asien 6. Mai Animal Planet Australien Mai 13 DNE Discovery Finnland, Norwegen, Schweden, Dänemark Mai 13 Entdeckung Afrika Mai 16 Tierplanet Japan Mai 16 Entdeckung Spanien und Portugal 5. Juni

Vantara befindet sich in Gujarat, Indien und ist ein für die Öffentlichkeit geschlossenes Schutzgebiet, das in erster Linie für das Wohlergehen der dort lebenden Tiere gedacht ist. Jetzt bietet Galante den Zuschauern einen noch nie dagewesenen Blick hinter seine Mauern - in eine Welt, die nur wenige jemals betreten durften.

Der indische Geschäftsmann Anant Ambani ist der Visionär hinter Vantara, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Rettung und das Wohlergehen von Tieren in der modernen Welt neu zu definieren. Die Anlage erstreckt sich über 3.500 Hektar und beherbergt über 1 Million Tiere. Was mit der Aufgabe begann, misshandelte und vertriebene Tiere zu versorgen, hat sich zu einem der ehrgeizigsten Naturschutzprojekte entwickelt, das je gebaut wurde - ein Schutzgebiet, das auf Wissenschaft, Mitgefühl und Innovation beruht.

Eine neue Ära des Erzählens von Wildtiergeschichten

Produziert nach den höchsten filmischen Standards von Phantasticus Pictures, Vantara: Sanctuary Stories wurde im November letzten Jahres erstmals auf Animal Planet in den Vereinigten Staaten ausgestrahlt und erntete großen Beifall, der durch eine IMDb-Bewertung von 8,5/10 unterstützt wurde.

Über Forrest Galante

Forrest Galante ist ein weltweit gefeierter Wildtierbiologe, Naturschützer und Fernsehmoderator, der für seine unerschrockene Herangehensweise an die Erforschung und das Eintreten für Tiere bekannt ist. Er wuchs in Simbabwe auf und erlangte internationale Anerkennung durch die Discovery-Sendung Ausgestorben oder lebendig.

Abonnieren Sie seinen YouTube-Kanal.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2956452/Phantasticus_Pictures_VSanctuary_Stories.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/phantasticus-pictures-kundigt-die-internationale-veroffentlichung-von-vantara-an-sanctuary-stories-die-in-diesem-fruhjahr-erstmals-auf-internationalen-discovery-plattformen-zu-sehen-sind-302744075.html