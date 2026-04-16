EQS-News: PHANTASTICUS PICTURES KÜNDIGT DIE INTERNATIONALE VERÖFFENTLICHUNG VON VANTARA AN: SANCTUARY STORIES, DIE IN DIESEM FRÜHJAHR ERSTMALS AUF INTERNATIONALEN DISCOVERY-PLATTFORMEN ZU SEHEN SIND

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PHANTASTICUS PICTURES KÜNDIGT DIE INTERNATIONALE VERÖFFENTLICHUNG VON VANTARA AN: SANCTUARY STORIES, DIE IN DIESEM FRÜHJAHR ERSTMALS AUF INTERNATIONALEN DISCOVERY-PLATTFORMEN ZU SEHEN SIND

16.04.2026 / 15:35 CET/CEST
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Die kraftvolle neue Wildtierserie wird vom Wildtierexperten und Biologen Forrest Galante moderiert.

STAMFORD, Conn., 16. April 2026 /PRNewswire/ -- Phantasticus Pictures gab heute die weltweite Einführung von Vantara bekannt: Sanctuary Stories -ist eine bahnbrechende neue Doku-Serie über Wildtiere, die ab dem 19. April auf den internationalen Plattformen von Discovery zu sehen sein wird. Die sechsteilige Serie startet zunächst in Großbritannien und Irland und wird dann in mehr als einem Dutzend Ländern in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und in Afrika zu sehen sein.

Forrest Galanteâ€™s Vantara: Sanctuary Stories takes global audiences to India for a rare, unprecedented look at Vantara â€“ one of the worldâ€™s largest wildlife sanctuaries.

Unter der Leitung des renommierten Wildtierbiologen und Abenteurers Forrest Galante bietet die Serie Zuschauern aus aller Welt einen noch nie dagewesenen und seltenen Zugang zu Vantara - der größten Rettungs- und Rehabilitationseinrichtung für Wildtiere auf der Erde.

Internationale Veröffentlichungstermine

DNE Discovery UK & Irland

19. April

Tierplanet Taiwan

19. April

DNE Naher Osten Afrika

22. April

Entdeckung Polen

3. Mai

Entdeckung Mitteleuropas

4. Mai

Animal Planet NZ (Neuseeland)

6. Mai

Animal Planet SE Asien

6. Mai

Animal Planet Australien

Mai 13

DNE Discovery Finnland, Norwegen, Schweden, Dänemark

Mai 13

Entdeckung Afrika

Mai 16

Tierplanet Japan

Mai 16

Entdeckung Spanien und Portugal

5. Juni

Vantara befindet sich in Gujarat, Indien und ist ein für die Öffentlichkeit geschlossenes Schutzgebiet, das in erster Linie für das Wohlergehen der dort lebenden Tiere gedacht ist. Jetzt bietet Galante den Zuschauern einen noch nie dagewesenen Blick hinter seine Mauern - in eine Welt, die nur wenige jemals betreten durften.

Der indische Geschäftsmann Anant Ambani ist der Visionär hinter Vantara, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Rettung und das Wohlergehen von Tieren in der modernen Welt neu zu definieren. Die Anlage erstreckt sich über 3.500 Hektar und beherbergt über 1 Million Tiere. Was mit der Aufgabe begann, misshandelte und vertriebene Tiere zu versorgen, hat sich zu einem der ehrgeizigsten Naturschutzprojekte entwickelt, das je gebaut wurde - ein Schutzgebiet, das auf Wissenschaft, Mitgefühl und Innovation beruht.

Eine neue Ära des Erzählens von Wildtiergeschichten

Produziert nach den höchsten filmischen Standards von Phantasticus Pictures, Vantara: Sanctuary Stories wurde im November letzten Jahres erstmals auf Animal Planet in den Vereinigten Staaten ausgestrahlt und erntete großen Beifall, der durch eine IMDb-Bewertung von 8,5/10 unterstützt wurde.

Über Forrest Galante

Forrest Galante ist ein weltweit gefeierter Wildtierbiologe, Naturschützer und Fernsehmoderator, der für seine unerschrockene Herangehensweise an die Erforschung und das Eintreten für Tiere bekannt ist. Er wuchs in Simbabwe auf und erlangte internationale Anerkennung durch die Discovery-Sendung Ausgestorben oder lebendig.

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