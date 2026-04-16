Ermittlungen gegen Österreichs Ex-Kanzler Gusenbauer in Signa-Affäre

Wien, 16. ⁠Apr (Reuters) - Die österreichische Justiz ermittelt im Zuge der Signa-Pleite nun auch gegen den früheren Bundeskanzler Alfred Gusenbauer wegen Untreue. Dem SPÖ-Politiker werde vorgeworfen, in seiner Funktion als Aufsichtsratschef zweier Signa-Gesellschaften seine Befugnisse missbraucht und einen Schaden von rund zehn Millionen Euro verursacht zu haben, ‌teilte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) am Donnerstag mit. Gusenbauer soll Ende 2022 mit einem Vorstandsmitglied ungerechtfertigte Abschlagszahlungen auf eine Erfolgsbeteiligung vereinbart haben, ohne dass die Zustimmung des ⁠gesamten Aufsichtsrats ⁠vorgelegen habe. In diesem Zusammenhang seien Hausdurchsuchungen in Wien und Niederösterreich vorgenommen worden.

Gusenbauer amtierte von 2007 bis 2008 als österreichischer Kanzler und wechselte danach in die Privatwirtschaft. Bei der Signa-Gruppe fungierte er über Jahre hinweg als Aufsichtsratsvorsitzender zentraler Gesellschaften. Seine Mandate legte er 2024 nieder, nachdem der Immobilienkonzern Ende 2023 Insolvenz angemeldet hatte.

Zudem weiteten die ‌Ermittler ihre Verfahren gegen Signa-Gründer Rene Benko aus. Dabei ‌geht es der Behörde zufolge um den Verdacht des Betrugs bei einer Kapitalerhöhung. Benko soll eine Gesellschafterin der Signa Holding über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit getäuscht und so zu einem Darlehen ⁠in Höhe von 250 Millionen Euro verleitet haben. Ein weiterer neuer Ermittlungsstrang richte sich ‌gegen Benko und andere Verantwortliche wegen unbesicherter ⁠konzerninterner Darlehen in zwei- bis dreistelliger Millionenhöhe. Hier laute der Verdacht auf Untreue und betrügerische Krida – dem österreichischen Straftatbestand für Insolvenzbetrug –, da durch die Kredite die Befriedigung der Gläubiger vereitelt worden sei.

Benko selbst sitzt seit mehr als ‌einem Jahr in Untersuchungshaft. In zwei Strafprozessen ⁠wurde er schuldig gesprochen, die Urteile sind ⁠jedoch noch nicht rechtskräftig. Das von ihm aufgebaute Konglomerat aus Immobilien und Handel war Ende 2023 unter der Last steigender Zinsen und Kapitalkosten zusammengebrochen. Zu der Gruppe gehörten bekannte Gebäude wie das KaDeWe in Berlin, der Elbtower in Hamburg und das Chrysler Building in New York. Die Pleite gilt als die größte in der österreichischen Wirtschaftsgeschichte. Die WKStA ermittelt in dem Komplex seit Ende 2023 gegen mehr als ein Dutzend Beschuldigte. Der mutmaßliche Gesamtschaden beläuft sich den Angaben zufolge auf ⁠mehr als 1,5 Milliarden Euro.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)