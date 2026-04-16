EU genehmigt Strompreishilfen über 3,8 Milliarden Euro - "Aktive Industriepolitik"

Brüssel/Berlin, 16. ⁠Apr (Reuters) - Die Europäische Kommission hat staatliche Beihilfen in Milliardenhöhe genehmigt, um energieintensive Unternehmen in Deutschland bei den Stromkosten zu entlasten. Das Programm mit einem Volumen von 3,8 Milliarden Euro solle den Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft unterstützen und die Abwanderung der Industrie verhindern, teilte die ‌Brüsseler Behörde am Donnerstag mit. Profitieren sollen Branchen, bei denen ein erhebliches Risiko besteht, dass sie ihre Produktion in Länder mit geringeren oder fehlenden Umweltauflagen verlagern, wie ⁠etwa die ⁠Chemie-, Metall- oder Zementindustrie. Finanzminister Lars Klingbeil begrüßte die Genehmigung ebenso wie Umweltminister Carsten Schneider (beide SPD). "Das ist eine sehr gute Nachricht für die deutsche Industrie. Wir erreichen eine spürbare Entlastung bei den Energiekosten", teilte Vizekanzler Klingbeil mit. "Die Genehmigung aus Brüssel ist der finale Durchbruch für eine aktive Industriepolitik in Deutschland", sagte SPD-Fraktionschef Matthias Miersch der Nachrichtenagentur ‌Reuters.

Die deutschen Hilfen laufen vom 1. Januar 2026 ‌bis zum 31. Dezember 2028. Unternehmen können die Zahlungen jeweils nach Ablauf eines Jahres beantragen, wenn der tatsächliche Stromverbrauch und die durchschnittlichen Großhandelspreise feststehen. Der reduzierte Strompreis muss dabei mindestens 50 ⁠Euro pro Megawattstunde betragen. An die Subventionen sind zudem Bedingungen geknüpft: Die Empfänger müssen mindestens ‌50 Prozent der erhaltenen Hilfen in neue ⁠oder modernisierte Anlagen investieren, um die Kosten des Stromsystems zu senken. Dabei darf der Einsatz fossiler Brennstoffe nicht erhöht werden.

Die Maßnahmen sind Teil des sogenannten Clean Industrial Deal der EU. Neben Deutschland genehmigte die Kommission auch ähnliche, aber ‌deutlich kleinere Programme für Bulgarien im Umfang ⁠von 334 Millionen Euro sowie für ⁠Slowenien über 90 Millionen Euro.

Miersch verwies darauf, dass die SPD-Fraktion den Industriestrompreis bereits im August 2023 gefordert habe. "Wir haben uns gegen massive Widerstände durchgesetzt, weil wir überzeugt sind, dass der Staat in Krisenzeiten die industrielle Substanz und damit hunderttausende Arbeitsplätze nicht dem Zufall überlassen darf", sagte er. Umweltminister Schneider betonte: "Mehr Strom einzusetzen ist die richtige Strategie für mehr Unabhängigkeit von teurem Öl und Gas." Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will sich am Nachmittag in Berlin zu dem Vorgang äußern.

(Bericht von Alexander Ratz, Andreas ⁠Rinke;Redigiert von Christian RüttgerBei Rückfragen wenden Sie sich an berlin.newsroom@tr.comndreas Rinke; redigiert von ..... Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)