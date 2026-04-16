EZB-Rat Kazaks hält Erwartung von zwei Zinsschritten 2026 für angemessen

EZB-Ratsmitglied Martins Kazaks kann sich mehr als eine Zinserhöhung im laufenden Jahr vorstellen. "Der Markt preist zwei Zinserhöhungen in diesem Jahr ein. Ich halte diese Erwartungen für angemessen", sagte ‌der lettische Notenbankchef in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters am Rande der Frühjahrstagung des IWF ⁠in Washington.

"Eine ⁠Erhöhung um 25 Basispunkte würde kaum mehr bewirken als ein Signal", fügte der Währungshüter hinzu. Ob es bereits auf der Sitzung Ende April angemessen wäre, die Zinsen anzuheben, ließ er offen: "Bis dahin kann noch viel passieren, und ‌es ist nicht angebracht, auf Kalenderbasis ‌Prognosen abzugeben." Es gelte, von Sitzung zu Sitzung zu entscheiden.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte die Leitzinsen im vergangenen Monat unverändert gelassen. ⁠Sie signalisierte allerdings Bereitschaft zu einer strafferen Geldpolitik, sollten die ‌hohen Energiepreise aufgrund des Nahost-Krieges ⁠auf die gesamte Wirtschaft übergreifen und durch sogenannte Zweitrundeneffekte die Preise anderer Waren und Dienstleistungen beeinflussen. Man habe bisher noch keine großen Folgewirkungen gesehen, konstatierte ‌Kazaks. Das heiße aber ⁠nicht, dass es nicht dazu ⁠kommen werde. Für diesen Fall müsse man handlungsbereit sein. Die Finanzmärkte sehen derzeit eine Wahrscheinlichkeit von nur 20 Prozent für eine Zinserhöhung der EZB in diesem Monat. Ein Schritt bis Juni ist jedoch nahezu vollständig eingepreist. Zudem wird ein zweiter Schritt nach oben im Herbst erwartet.