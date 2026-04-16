Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 16.04.2026

onvista · Uhr
Dividenden-AristokratenKI

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 16. April 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Abbott LaboratoriesBericht 1. Quartal 2026
AlcoaBericht 1. Quartal 2026
Barry CallebautBericht 2. Quartal 2026
GerresheimerBericht 1. Quartal 2026
InfosysBericht Geschäftsjahr 2026
Investor BBericht 1. Quartal 2026
JinkoSolarBericht Geschäftsjahr 2025
Kraken RoboticsBericht Geschäftsjahr 2025
MarshBericht 1. Quartal 2026
NetflixBericht 1. Quartal 2026
PepsiCoBericht 1. Quartal 2026
SnapBericht 1. Quartal 2026
TescoBericht Geschäftsjahr 2026
TSMC Taiwan Semiconductor (ADR)Bericht 1. Quartal 2026
VoltaboxBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Netflix
TSMC Taiwan Semiconductor (ADR)
Gerresheimer
PepsiCo
JinkoSolar
Snap
Kraken Robotics
Abbott Laboratories
Alcoa
Investor B
Voltabox
Barry Callebaut
Infosys
Tesco
Marsh

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