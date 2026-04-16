Gewerkschaft UFO zu Cityline-Schließung: "Krieg gegen die eigenen Leute"

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Frankfurt, ⁠16. Apr (Reuters) - Die Flugbegleitergewerkschaft UFO hat entsetzt auf die von Lufthansa angekündigte ‌umgehende Schließung der bestreikten Regionalairline Cityline reagiert. "Wir sind erschüttert ⁠und ⁠schockiert über soviel Skrupellosigkeit", sagte Tarifexperte Harry Jäger am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. "Das ist offener ‌Krieg gegen die ‌eigenen Leute."

Lufthansa hatte angekündigt, die Fluggesellschaft wegen Verlusten aufgrund ⁠des Arbeitskampfs und steigender ‌Kerosinkosten ab Samstag ⁠aus dem Betrieb zu nehmen und Gespräche zu einem Sozialplan aufzunehmen. ‌Mit ⁠UFO, die einen tariflichen ⁠Sozialplan gefordert hatte, will die Lufthansa hier allerdings nicht sprechen, sondern mit den Betriebsräten.

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)

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