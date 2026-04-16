Gewerkschaft UFO zu Cityline-Schließung: "Krieg gegen die eigenen Leute"
Frankfurt, 16. Apr (Reuters) - Die Flugbegleitergewerkschaft UFO hat entsetzt auf die von Lufthansa angekündigte umgehende Schließung der bestreikten Regionalairline Cityline reagiert. "Wir sind erschüttert und schockiert über soviel Skrupellosigkeit", sagte Tarifexperte Harry Jäger am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. "Das ist offener Krieg gegen die eigenen Leute."
Lufthansa hatte angekündigt, die Fluggesellschaft wegen Verlusten aufgrund des Arbeitskampfs und steigender Kerosinkosten ab Samstag aus dem Betrieb zu nehmen und Gespräche zu einem Sozialplan aufzunehmen. Mit UFO, die einen tariflichen Sozialplan gefordert hatte, will die Lufthansa hier allerdings nicht sprechen, sondern mit den Betriebsräten.
(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)