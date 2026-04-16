Hohe Kerosinkosten: Lufthansa legt erste Flugzeuge still
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lufthansa legt als Reaktion auf Streiks und hohe Kerosinkosten erste Flugzeuge still. Als Erstes sollen ab Samstag die 27 älteren Flugzeuge der Regionaltochter Cityline am Boden bleiben, wie das Unternehmen mitteilt./ceb/DP/stw
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