Herr Lück, seit Ende Februar beschäftigt die Märkte kein Thema so wie der Krieg im Iran. Was wollen die USA überhaupt dort erreichen und wie ist es dazu gekommen?

Donald Trump war extrem beeindruckt von der Entführung von Nicolas Maduro aus Venezuela und auch vorher über den Schlag gegen den Iran im vergangenen Juni. Da hat er gemerkt: „Ok, ich kann offenbar auch mit militärischer Gewalt gegen die Bösewichte dieser Welt vorgehen.“