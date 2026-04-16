Anlagestratege Martin Lück

"Ich würde mich jetzt vorsichtiger positionieren"

onvista · Uhr

Anlagestratege Martin Lück von der US-Investmentgesellschaft Franklin Templeton glaubt, dass die negativen Effekte des Irankriegs noch unterschätzt werden – und hält ein düsteres Szenario für die USA für möglich.

Georg Buschmann

Redaktionsleiter
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Quelle: rblfmr/Shutterstock.com

Herr Lück, seit Ende Februar beschäftigt die Märkte kein Thema so wie der Krieg im Iran. Was wollen die USA überhaupt dort erreichen und wie ist es dazu gekommen?

Donald Trump war extrem beeindruckt von der Entführung von Nicolas Maduro aus Venezuela und auch vorher über den Schlag gegen den Iran im vergangenen Juni. Da hat er gemerkt: „Ok, ich kann offenbar auch mit militärischer Gewalt gegen die Bösewichte dieser Welt vorgehen.“

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