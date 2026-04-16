Insider: Iran erwägt teilweise Öffnung der Straße von Hormus

- von ⁠Parisa Hafezi und Jonathan Saul

Dubai, 15. Apr (Reuters) - Der Iran zieht in den Verhandlungen mit den USA Insidern zufolge eine teilweise Öffnung der Straße von Hormus in Erwägung. Damit rückt die Islamische ‌Republik erstmals von Maximalforderungen ab. Bislang wollte die Regierung in Teheran Gebühren für die Durchfahrt durch die internationale Wasserstraße erheben ⁠und ⁠die Souveränität über die Meerenge beanspruchen.

Um ein Wiederaufflammen des Krieges mit den USA abzuwenden, könnte der Iran Schiffen die freie Durchfahrt auf der omanischen Seite der Meerenge gestatten, sagte eine von der iranischen Regierung unterrichtete Person am Mittwoch. Voraussetzung ‌sei jedoch, dass die US-Regierung auf die ‌übrigen Forderungen Irans eingehe. Dazu gehören unter anderem die Freigabe eingefrorener Vermögen und ein Ende der Sanktionen. Unklar blieb, ob alle Schiffe - ⁠auch solche mit Verbindungen zu Israel - die Route passieren dürften. ‌Ein westlicher Sicherheitsinsider bestätigte, dass ⁠der Vorschlag erörtert werde. Das US-Präsidialamt und das iranische Außenministerium nahmen zu dem Vorstoß zunächst nicht Stellung.

Seit dem 8. April gilt eine zweiwöchige Feuerpause. Der Krieg hat ‌zu der bislang größten Unterbrechung ⁠der weltweiten Öl- und Erdgasversorgung ⁠geführt. Der Iran blockiert den Verkehr durch die Meerenge, über die etwa 20 Prozent der weltweiten Öl- und Flüssiggasexporte abgewickelt werden. Seit Beginn des Krieges am 28. Februar sitzen Hunderte Tanker und andere Schiffe sowie 20.000 Seeleute im Golf fest. Die USA hatten am Montag zudem eine Blockade gegen Öltanker verhängt, die iranische Häfen verlassen.

(Geschrieben von Hans ⁠BusemannRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)