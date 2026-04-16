Juvisé Pharmaceuticals hat die Ernennung von Frédéric Mascha zum Vorstandsvorsitzenden und Vorsitzenden des Aufsichtsrats sowie die Nominierung von Renaud Sermondade zum neuen CEO der Gruppe offiziell bestätigt

Auf der Sitzung des Vorstands am 15. April 2026 hat Juvisé Pharmaceuticals den Rücktritt von Frédéric Mascha von seiner Funktion als CEO des Pharmakonzerns sowie seine Ernennung zum Vorstandsvorsitzenden und Vorsitzenden des Aufsichtsrats offiziell bestätigt. Der Vorstand hat Renaud Sermondade mit Wirkung zum 1. Juli 2026 zum neuen CEO des Konzerns ernannt.

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From left to right: Frédéric Mascha and Renaud Sermondade

Frédéric, der Juvisé Pharmaceuticals 2008 gründete und bis heute Mehrheitsaktionär ist, leitete den Konzern seit seiner Gründung. Mit Arzneimitteln, die in mehr als 80 Ländern weltweit vermarktet werden, und einem Portfolio an unentbehrlichen Medikamenten, von denen einige noch durch Patente geschützt sind, ist Juvisé Pharmaceuticals heute ein anerkannter Akteur in der Pharmabranche mit starker Präsenz in Europa. Darüber hinaus wird die jüngste Finanztransaktion mit dem britischen Fonds Hayfin, die Anfang 2026 abgeschlossen wurde, der Gruppe erhebliche finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, um ihr Wachstum durch gezielte M&A-Aktivitäten fortzusetzen, die bisher zum Erfolg von Juvisé beigetragen haben.

Die Ernennung von Frédéric zum Vorstandsvorsitzenden und Vorsitzenden des Aufsichtsrats spiegelt den Wunsch wider, die langfristige strategische Ausrichtung der Gruppe sicherzustellen und gleichzeitig eine neue Entwicklungsphase zu unterstützen. Als Vorstandsvorsitzender der Gruppe wird Frédéric die weltweiten Aktivitäten leiten, wobei sein besonderes Augenmerk auf M&A-Aktivitäten sowie auf Corporate-Finance-Maßnahmen liegen wird.

Gleichzeitig wurde Renaud Sermondade, 48, zumCEO von Juvisé Pharmaceuticals ernannt. Er bringt umfangreiche internationale Erfahrung aus der Pharmabranche mit.

Im Laufe seiner Karriere hatte Renaud Führungspositionen auf lokaler, regionaler und globaler Ebene inne, wobei er insbesondere die Bereiche Vertrieb, Marketing, Finanzen, Strategie, Geschäftsentwicklung, F&E, Commercial Excellence und Marktzugang leitete und über anerkannte Expertise in der Leitung von Gewinn- und Verlustrechnungen mit einem Volumen von über einer Milliarde Euro sowohl in reifen als auch in aufstrebenden Märkten verfügt.

Zuvor war er als Präsident des Geschäftsbereichs Aptar Injectables tätig, nachdem er die Positionen des Global Market Development und des Geschäftsführers EMEA für das Verschreibungsgeschäft innerhalb der Aptar Group innegehabt hatte. Darüber hinaus hatte er leitende Führungspositionen bei Sanofi in China, den Vereinigten Staaten und in der globalen Zentrale, bei MSD in China sowie bei Bristol Myers Squibb in Europa inne.

Renaud war Mitglied des Exekutivkomitees von Polepharma, dem französischen Wettbewerbscluster für die Pharmaindustrie.

Diese Veränderung in der Unternehmensführung spiegelt das Bestreben von Juvisé Pharmaceuticals wider, sein Wachstum fortzusetzen, indem es sowohl auf dem unternehmerischen Erbe seines Gründers als auch auf der internationalen Expertise seines neuen Führungsteams aufbaut.

Über Juvisé Pharmaceuticals

Seit seiner Gründung 2008 spielt Juvisé Pharmaceuticals eine Schlüsselrolle bei der Verbesserung der Patientenversorgung, indem es den Zugang zu Therapien mit hohem medizinischen Wert erleichtert. Juvisé hat den Schwerpunkt auf unentbehrliche Medikamente in den Bereichen Neurologie, Gastroenterologie und Onkologie gelegt. Mit seinen Produkten ist Juvisé in mehr als 80 Ländern auf 5 Kontinenten vertreten und verlagert 95 % seiner Produktion nach Europa.

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Antoine Guillot, CFO

Antoine.guillot@juvise.com

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