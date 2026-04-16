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Kraken - die sicherste Krypto-Börse?
onvista · Uhr
Kraken* gehört zu den ältesten Kryptobörsen der Welt. Seit der Gründung 2011 durch Jesse Powell in San Francisco hat die Plattform jeden großen Krypto-Crash überlebt.
In diesem Review bewerte ich Kraken in sieben Kategorien auf Basis meiner eigenen, langjährigen Nutzung und gebe eine klare Einschätzung, für wen sich die Plattform wirklich lohnt.
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