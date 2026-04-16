Kriselnde Sneakerfirma setzt auf KI - Aktie springt fast 600 Prozent

Die strauchelnde Sneakerfirma Allbirds hat überraschend einen Strategiewechsel angekündigt und will sich künftig auf den Bereich Künstliche Intelligenz (KI) ausrichten, wie "CNBC" berichtet. Die Aktie reagierte mit einem massiven Kurssprung von 582 Prozent und stieg von unter drei Dollar auf rund 17 Dollar – eine Bewegung, die stark an klassische "Meme-Stocks" erinnert.

Wie das Unternehmen auf seiner Investor-Relations-Seite mitteilte, soll das Geschäft künftig auf KI-Rechenleistung ausgerichtet werden. Geplant ist ein Rebranding zu "NewBird AI" mit Fokus auf Cloud-Lösungen. Dafür will sich Allbird bis zu 50 Millionen Dollar an Finanzierungsmitteln beschaffen. Eine entsprechende Finanzierungsvereinbarung soll voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 abgeschlossen werden, so "CNBC".

Der erst 2015 gegründete Schuhhersteller ging 2021 an die Börse, relativ schnell aber geriet Allbirds nachfolgend in Schwierigkeiten. Zwischen 2022 und 2025 brachen die Verkäufe um gut die Hälfte ein. Der Aktienkurs entwickelte sich ebenso miserabel: Nach Kursen von rund 300 Dollar direkt nach dem Börsengang ging es bis auf nur noch 2,50 Dollar bergab.

Damit war Allbirds vor dem Kurssprung gerade mal 21 Millionen US-Dollar wert. In der Spitze kam das Unternehmen auf eine Marktkapitalisierung von über vier Milliarden US-Dollar.

Kursexplosion mit Meme-Stock-Charakter

"Die Kursreaktion zeigt vor allem, dass Anleger derzeit verzweifelt nach dem nächsten KI-Gewinner suchen. Der Anstieg basiert klar auf der Story, ein direkter Zusammenhang zwischen Schuhproduktion und KI-Infrastruktur ist praktisch nicht vorhanden", kommentierte eToro-Analyst Maximilian Wienke den Kurssprung. Der Markt sei aktuell anfällig für Übertreibungen, ergänzte Wienke.

Der Analyst mahnte deshalb zur Vorsicht: "Das Geschäftsmodell ist bislang völlig unbewiesen, Rücksetzer und Enttäuschungen sind jederzeit möglich, zumal das Unternehmen erst vor Kurzem vor dem Aus stand."

Allbirds ist nicht die erste Firma, die überraschend einen Strategiewechsel hin auf ein Trendthema verkündet. Nicht nur bei KI, sondern bei vorigen Trends gab es zahlreiche ähnliche Fälle. Während des Bitcoin-Booms zu Beginn der Coronavirus-Pandemie beispielsweise verkündeten Unternehmen, nun an Blockchain-Technologien zu arbeiten oder sich gleich zu einer Krypto-Firma umbauen zu wollen, um wieder mehr Anleger für ihre Aktien zu begeistern. Auf anfängliche Kursgewinne folgten dann nicht selten auch wieder deutliche Rücksetzer.

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