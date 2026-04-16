Leichte Aufschläge zum Handelsstart – DAX und internationale Indizes fester

Der DAX beginnt den Handel mit leichten Aufschlägen und knüpft damit an die freundliche Tendenz vom Vortag an. Auch der Euro Stoxx 50 zeigt sich zum Handelsstart fester. In den USA deuten die Leitindizes auf eine moderat positive Eröffnung hin. Der Nikkei 225 verabschiedete sich mit deutlichen Gewinnen aus dem Handel.

Makroökonomischer Überblick

Im Mittelpunkt des Tages stehen mehrere richtungsweisende Konjunktursignale. In der Eurozone werden die finalen Inflationsdaten für März veröffentlicht. Sie gelten als wichtiger Gradmesser für den weiteren geldpolitischen Kurs der Europäischen Zentralbank. Am Nachmittag richtet sich der Blick in die USA: Dort liefern die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ein aktuelles Bild vom Zustand des Arbeitsmarktes, flankiert von den Zahlen zur Industrieproduktion im März. Bereits in den frühen Handelsstunden sorgten zudem Daten aus China für Aufmerksamkeit, wo das Wachstum im ersten Quartal veröffentlicht wurde.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Aixtron steht nach einer zuvor rasant verlaufenen Rally im Zeichen deutlicher Gewinnmitnahmen. Anlass ist weniger die operative Entwicklung als vielmehr die Ankündigung einer umfangreichen Platzierung von Wandelschuldverschreibungen, mit der sich der Anlagenbauer frisches Kapital beschafft.

Gerresheimer hingegen zählen zu den positiven Ausreißern. Der Verpackungsspezialist profitiert von einer Entspannung auf der Finanzierungsseite: Banken haben einer Fristverlängerung für den testierten Jahresabschluss zugestimmt. Zusätzlich sorgt der planmäßige Start des Verkaufsprozesses einer Unternehmenstochter für neuen Optimismus im Markt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UN6LHY 15,31 22615,384253 Punkte 15,77 Open End NASDAQ-100® Bear UG90LD 19,29 28558,260055 Punkte 11,58 Open End DAX® Bull UN6WJJ 7,39 23391,930026 Punkte 32,59 Open End NASDAQ-100® Bear UG90LD 19,46 28558,260055 Punkte 11,58 Open End DAX® Bull UN6QQZ 4,36 23706,354198 Punkte 56,23 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.04.2026; 10:55 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Siemens AG Call UN509D 0,28 305,00 EUR 11,11 16.09.2026 Nemetschek SE Call UN4SF0 0,84 60,00 EUR 7,32 16.09.2026 Meta Platforms Inc. Call UG5M94 11,84 650,00 USD 3,15 16.06.2027 Amazon.com Inc. Call HD4LL2 2,22 230,00 USD 6,77 17.06.2026 Oracle Corp. Call UN6BBT 3,16 180,00 USD 2,71 17.03.2027

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.04.2026; 10:55 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Tesla, Inc. Long UG5ESG 2,74 326,700884 USD 6 Open End Nasdaq-100® Long HD7ZD1 1,67 23589,012564 Punkte 10 Open End E.ON SE Long UG0GUJ 3,03 18,137737 EUR 15 Open End S&P 500® Long HD6S3K 12,21 4683,074329 Punkte 3 Open End DAX® Long UG6H7P 1,08 22465,396378 Punkte 15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.04.2026; 10:55 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!