Leichte Aufschläge zum Handelsstart – DAX und internationale Indizes fester
Der DAX beginnt den Handel mit leichten Aufschlägen und knüpft damit an die freundliche Tendenz vom Vortag an. Auch der Euro Stoxx 50 zeigt sich zum Handelsstart fester. In den USA deuten die Leitindizes auf eine moderat positive Eröffnung hin. Der Nikkei 225 verabschiedete sich mit deutlichen Gewinnen aus dem Handel.
Makroökonomischer Überblick
Im Mittelpunkt des Tages stehen mehrere richtungsweisende Konjunktursignale. In der Eurozone werden die finalen Inflationsdaten für März veröffentlicht. Sie gelten als wichtiger Gradmesser für den weiteren geldpolitischen Kurs der Europäischen Zentralbank. Am Nachmittag richtet sich der Blick in die USA: Dort liefern die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ein aktuelles Bild vom Zustand des Arbeitsmarktes, flankiert von den Zahlen zur Industrieproduktion im März. Bereits in den frühen Handelsstunden sorgten zudem Daten aus China für Aufmerksamkeit, wo das Wachstum im ersten Quartal veröffentlicht wurde.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Aixtron steht nach einer zuvor rasant verlaufenen Rally im Zeichen deutlicher Gewinnmitnahmen. Anlass ist weniger die operative Entwicklung als vielmehr die Ankündigung einer umfangreichen Platzierung von Wandelschuldverschreibungen, mit der sich der Anlagenbauer frisches Kapital beschafft.
Gerresheimer hingegen zählen zu den positiven Ausreißern. Der Verpackungsspezialist profitiert von einer Entspannung auf der Finanzierungsseite: Banken haben einer Fristverlängerung für den testierten Jahresabschluss zugestimmt. Zusätzlich sorgt der planmäßige Start des Verkaufsprozesses einer Unternehmenstochter für neuen Optimismus im Markt.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bull
|UN6LHY
|15,31
|22615,384253 Punkte
|15,77
|Open End
|NASDAQ-100®
|Bear
|UG90LD
|19,29
|28558,260055 Punkte
|11,58
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN6WJJ
|7,39
|23391,930026 Punkte
|32,59
|Open End
|NASDAQ-100®
|Bear
|UG90LD
|19,46
|28558,260055 Punkte
|11,58
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN6QQZ
|4,36
|23706,354198 Punkte
|56,23
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.04.2026; 10:55 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Siemens AG
|Call
|UN509D
|0,28
|305,00 EUR
|11,11
|16.09.2026
|Nemetschek SE
|Call
|UN4SF0
|0,84
|60,00 EUR
|7,32
|16.09.2026
|Meta Platforms Inc.
|Call
|UG5M94
|11,84
|650,00 USD
|3,15
|16.06.2027
|Amazon.com Inc.
|Call
|HD4LL2
|2,22
|230,00 USD
|6,77
|17.06.2026
|Oracle Corp.
|Call
|UN6BBT
|3,16
|180,00 USD
|2,71
|17.03.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.04.2026; 10:55 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Tesla, Inc.
|Long
|UG5ESG
|2,74
|326,700884 USD
|6
|Open End
|Nasdaq-100®
|Long
|HD7ZD1
|1,67
|23589,012564 Punkte
|10
|Open End
|E.ON SE
|Long
|UG0GUJ
|3,03
|18,137737 EUR
|15
|Open End
|S&P 500®
|Long
|HD6S3K
|12,21
|4683,074329 Punkte
|3
|Open End
|DAX®
|Long
|UG6H7P
|1,08
|22465,396378 Punkte
|15
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.04.2026; 10:55 Uhr;
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