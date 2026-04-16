Lufthansa nimmt bestreikte Cityline sofort aus dem Betrieb

Frankfurt, ⁠16. Apr (Reuters) - Als Reaktion auf die Kosten von Streiks stellt die Lufthansa den Betrieb der Regionalfluggesellschaft Cityline schneller ‌ein als geplant und reduziert auch Kapazitäten bei der Kernmarke Lufthansa. "Als erster ⁠unmittelbar ⁠wirksamer Schritt werden ab übermorgen zunächst die 27 operativen Flugzeuge von Lufthansa Cityline endgültig aus dem Programm genommen, um weitere Verluste der defizitären ‌Fluggesellschaft zu reduzieren", erklärte ‌die Lufthansa am Donnerstag. Bisher sollte Cityline den Betrieb erst 2028 einstellen.

Zum ⁠Ende des Sommerflugplanes werden außerdem vier ‌ältere Langstreckenflugzeuge bei ⁠der Kernmarke Lufthansa ausgeflottet. Im Winterflugprogramm werde das Angebot auf der Kurz- und Mittelstrecke um fünf Flugzeuge ‌reduziert. Zugleich ⁠soll die günstiger arbeitende ⁠Tochter Discover schneller mit neuen Airbus A350-Jets expandieren.

Die Lufthansa reagiert damit auf den zurzeit unlösbaren Tarifstreit mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit über die betriebliche Altersvorsorge. Die Piloten haben gerade die vierte Streikrunde mit ⁠zwei Tagen Ausstand bis Freitag begonnen.

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Thomas ‌Seythal)