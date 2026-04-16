Lufthansa-Streik: Erneut zahlreiche Ausfälle an Flughäfen in NRW

dpa-AFX · Uhr
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DÜSSELDORF/KÖLN (dpa-AFX) - Der nächste Streiktag bei der Lufthansa führt auch am Donnerstag zu Ausfällen an den Flughäfen in Nordrhein-Westfalen. Diesmal legen die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter die Arbeit nieder.

Am Flughafen Düsseldorf kommen laut dem Internetportal des Airports keine Flüge der Lufthansa an. Demnach sind auch alle 16 Abflüge der Airline abgesagt worden. Bei der Airline Eurowings fallen sieben der 20 ankommenden Flüge in Düsseldorf aus und auch sechs der insgesamt 21 Abflüge wurden annulliert.

Ein ähnliches Bild zeigte sich am Morgen auch auf dem Internetportal des Flughafens Köln/Bonn. Von den vier ankommenden Lufthansa-Flügen wurden drei abgesagt und auch drei der vier Flügen nach München fallen aus. Von den 33 ankommenden Flügen von Eurowings fallen heute neun aus. Neun Abflüge der Airline von Köln/Bonn wurden ebenfalls annulliert.

Streik geht am Freitag weiter

Anfang der Woche hatte die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) weitere Arbeitsniederlegungen bei der Lufthansa, der Tochter Cityline und dem Ferienflieger Eurowings für Donnerstag und Freitag angekündigt. Erst am Montag und Dienstag waren die Piloten in den Ausstand getreten. Allein am Dienstag fielen erneut Hunderte Flüge der Lufthansa-Kerngesellschaft und der Regionaltochter Cityline aus./twg/DP/zb

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