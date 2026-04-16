Mercedes-Benz: China-Absatz von 500.000 bis 600.000 Pkw mittelfristig

Frankfurt, ⁠16. Apr (Reuters) - Nach starkem Absatzrückgang in China im vergangenen Jahr ist die Markterwartung des Autobauers Mercedes-Benz für die kommenden Jahre verhalten. "Für China verfolgen wir klar ‌definierte, ambitionierte, aber realistische Ziele", sagte Finanzvorstand Harald Wilhelm am Donnerstag auf der virtuellen Hauptversammlung. "Mittelfristig ⁠streben wir ⁠ein jährliches Absatzvolumen von 500.000 bis 600.000 Fahrzeugen in China an", sagte er mit Blick auf das Kerngeschäft mit Pkw. Im vergangenen Jahr waren die Verkäufe der Marke mit dem ‌Stern um 19 Prozent auf ‌552.000 Stück gefallen. Im ersten Quartal beschleunigte sich die Talfahrt auf ein Minus von 27 Prozent.

Für dieses ⁠Jahr hat der Stuttgarter Autobauer bereits angekündigt, abermals ‌unter Vorjahresniveau zu landen. ⁠Das liege neben dem harten Wettbewerb auch an Modellwechseln. Bis 2027 will Mercedes-Benz sieben China-spezifische Neuheiten auf den Markt bringen. Die Rendite ‌wird Wilhelm zufolge ⁠vorerst auf niedrigerem Niveau liegen. ⁠Nach 15 Prozent Marge 2024 seien es im vergangenen Jahr noch mehr als zehn Prozent gewesen. "Vor dem Hintergrund des herausfordernden Marktumfelds und des weiteren Hochlaufs der Elektromobilität gehen wir davon aus, dass sich die Marge mittelfristig im hohen einstelligen Bereich bewegen wird", sagte Wilhelm.

(Bericht ⁠von Ilona Wissenbach, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)