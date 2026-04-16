Merz: Nehme IWF-Warnung vor zu hohen Schulden sehr ernst

Berlin, ⁠16. Apr (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich besorgt über die wachsenden Schulden in EU-Staaten geäußert. "Die Hinweise des Internationalen Währungsfonds ‌sind sehr ernst, was auch die Schuldentragfähigkeit der europäischen Staaten betrifft und ⁠auch ⁠die Entwicklung an den Kapitalmärkten", sagte Merz am Donnerstag nach einem Treffen mit dem irischen Regierungschef Micheál Martin in Berlin. Mit Blick auf ‌Deutschland, das seine Verschuldung ebenfalls ‌stark ausgeweitet hat, fügte Merz hinzu: "Wir machen die Erfahrungen auch in Deutschland ⁠in der Refinanzierung unseres Haushaltes, dass die ‌ersten Rating-Agenturen beginnen, ⁠einen neutralen Ausblick oder einen negativen Ausblick zu geben, ohne ein Downgrade im Augenblick festzumachen." Aber dies ‌seien Hinweise ⁠darauf, dass man Haushaltsplanung "sehr, ⁠sehr sorgfältig" durchführen müsse. Die zusätzliche Verschuldung etwa für Verteidigungsausgaben habe ihre Grenzen, insbesondere durch die begrenzten Refinanzierungsmöglichkeiten und die steigenden Zinsen.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian Rüttger Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)