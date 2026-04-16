Merz sagt deutsche Hilfe für Hormus-Sicherung zu - unter Bedingungen

Berlin, 16. ⁠Apr (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat vor einer Konferenz in Paris zur Absicherung der Straße von Hormus die grundsätzliche Bereitschaft der Bundesregierung betont, bei der künftigen Absicherung der Schifffahrt in der Meerenge vor ‌der iranischen Küste zu helfen. "Ich habe innerhalb der Bundesregierung die Position abgestimmt", sagte Merz am Donnerstag in Berlin. Voraussetzung seien ⁠aber ein ⁠internationales Mandat - vorzugsweise der Vereinten Nationen, ein Beschluss der Bundesregierung sowie ein Mandat des Bundestages. "Davon sind wir insgesamt noch weit entfernt", sagte der Kanzler. Bei dem Treffen europäischer Staaten in Paris am Freitag werde es auch um die Frage gehen, ‌ob bei einer europäischen Mission nach ‌einem Waffenstillstand zwischen den USA, Israel und Iran auch die US-Streitkräfte eingebunden sein müssten. "Das werden wir noch diskutieren und gegebenenfalls auch zur ⁠Entscheidung kommen."

In Regierungskreisen hieß es, dass sich Deutschland etwa mit Minenräumschiffen ‌des Typs MJ332 oder mit ⁠Aufklärungsschiffen beteiligen könne. Dazu könnte auch eine Marinelogistikbasis im ostafrikanischen Dschibuti genutzt werden. Eine Entsendung deutscher Fregatten gelte dagegen in der Bundesregierung als eher unwahrscheinlich, weil Deutschland bereits ‌an der Sicherung der Ost- ⁠und Nordflanke der Nato stark ⁠eingebunden sei. Nötig sei für einen Einsatz, dass es ein tragfähiges politisches und militärisches Konzept gebe.

Zu dem Treffen auf Einladung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron werden am Freitag auch der britische Premierminister Keir Starmer sowie die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni nach Paris reisen. Zahlreiche andere Staats- und Regierungschefs werden virtuell zu den Beratungen am Freitagnachmittag zugeschaltet.

(Bericht von Andreas Rinke; ⁠redigiert von Christian Rüttger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)