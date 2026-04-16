Ministerin: Netanjahu wird mit Libanons Präsidenten sprechen
dpa-AFX · Uhr
TEL AVIV (dpa-AFX) - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wird nach Angaben einer Ministerin heute mit dem libanesischen Staatspräsidenten Joseph Aoun telefonieren. Dies sagte Gila Gamliel, Israels Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Technologie, dem israelischen Armeesender. Für ein von US-Präsident Donald Trump angekündigtes hochrangiges Gespräch zwischen Israel und dem Libanon hatte es zunächst aus beiden Ländern keine offizielle Bestätigung gegeben. Es wäre das erste bekannte Telefonat zwischen Netanjahu und Aoun. Aus dem Büro des libanesischen Präsidenten hieß es, man habe keine Informationen zu einem solchen Gespräch./wh/DP/nas
Das könnte dich auch interessieren
Stagflation drohtSorge vor Preisschock wächst - Rücklagen vieler aufgebrauchtgestern, 04:38 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Volatilität durch den IrankriegSo navigieren Fondsmanager durch die Unsicherheitgestern, 12:30 Uhr · onvista
Exklusive Auswertung von Dax und MDaxDie verlässlichsten Dividenden-Aktien für dein Depot13. Apr. · onvista