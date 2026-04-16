Müller (EZB) zweifelt an ausreichender Datenbasis für eine Zinserhöhung im April

Washington, 16. ⁠Apr (Reuters) - Die EZB verfügt laut Ratsmitglied Madis Müller Ende des Monats womöglich noch nicht über ausreichende Daten, um die Notwendigkeit einer Zinserhöhung beurteilen zu können. Die Sitzung im Juni werde hierfür bereits mehr Informationen ‌liefern, sagte der estnische Notenbankchef der Nachrichtenagentur Reuters am Rande der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington. Die Teuerungsrate in ⁠der Euro-Zone ⁠stieg im März laut vorläufigen Daten auf 2,5 Prozent. Der Krieg im Nahen Osten trieb die Energiekosten dabei in die Höhe. Die EZB müsse bereit sein, zu handeln, um weitere Folgewirkungen des Energiepreisschocks zu verhindern, sagte Müller. Die Zinssitzung Ende des Monats ‌komme jedoch möglicherweise zu früh, um bereits ‌Belege für solche Auswirkungen zu haben.

"Zum jetzigen Zeitpunkt liegen dazu noch keine gesicherten Daten vor", betonte Müller. Es werde auch einige Zeit dauern, bis ⁠sich der breitere Inflationsdruck bemerkbar mache. Eine Zinserhöhung bereits im April ‌könne jedoch nicht ausgeschlossen werden. Die ⁠EZB müsse sich alle Optionen offenhalten, da unerwartete Wendungen im Iran-Krieg die Aussichten grundlegend verändern könnten: "Zum Beispiel könnte bei den Friedensverhandlungen etwas schrecklich schiefgehen."

Die Dauer des Krieges sei die ‌größte Unbekannte, die die Energiepreise ⁠beeinflussen und weitreichendere Folgen für Wachstum ⁠und Inflation haben werde. Nach Ansicht Müllers wäre es ein Fehler, einfach anzunehmen, der Inflationsschock sei nur von kurzer Dauer. Die Finanzmärkte sehen derzeit eine Wahrscheinlichkeit von nur 20 Prozent für eine Zinserhöhung der EZB in diesem Monat. Ein Schritt bis Juni ist jedoch nahezu vollständig eingepreist. Zudem wird ein zweiter Schritt nach oben im Herbst erwartet.

(Bericht von Balazs Koranyi, geschrieben von ⁠Reinhard Becker, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)