Washington, 15. ⁠Apr (Reuters) - Hohe Ölpreise dürften Zinssenkungen in den USA nach Einschätzung des US-Notenbankers Alberto Musalem in diesem Jahr verhindern. Die Kerninflation werde dadurch voraussichtlich fast einen Prozentpunkt über ‌dem Zielwert der Federal Reserve (Fed) von zwei Prozent verharren, sagte der Präsident des Fed-Bezirks St. Louis am Mittwoch ⁠der ⁠Nachrichtenagentur Reuters. Er rechne damit, dass die Energiekosten auf die Kernrate durchschlagen würden. Diese dürfte zum Jahresende knapp unter oder bei etwa drei Prozent ausfallen, wobei sogar Risiken für einen noch höheren Wert bestünden. Den ‌Leitzins, der aktuell in einer Spanne ‌von 3,50 bis 3,75 Prozent liegt, könnte die Fed "für einige Zeit" beibehalten, erklärte Musalem weiter. Dabei werde sie in ⁠den kommenden Monaten die Daten zu Inflation, Arbeitsmarkt und ‌Wirtschaft genau beobachten.

Ursprünglich hatte die ⁠Fed in diesem Jahr Zinssenkungen ins Auge gefasst. Der Ausbruch des Krieges im Nahen Osten und der darauffolgende Anstieg der Ölpreise haben die Aussichten ‌jedoch verändert. Der Preis ⁠für die Nordseesorte Brent liegt ⁠derzeit bei etwa 95 Dollar pro Barrel, gegenüber rund 70 Dollar vor Beginn des Krieges der USA und Israels mit dem Iran. Dieser Preisschock macht nicht nur Benzin teurer, sondern treibt auch die Kosten für Fracht, Reisen und Lebensmittel in die Höhe.

(Bericht von Howard SchneiderBearbeitet von Scot W. StevensonRedigiert von ⁠Hans BusemannBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)