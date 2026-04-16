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NVIDIA: Der Architekt des digitalen Zeitalters und Motor der KI-Revolution

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NVIDIA: Der Architekt des digitalen Zeitalters und Motor der KI-Revolution


Der Chip-Gigant NVIDIA eilt an der Börse weiterhin von Meilenstein zu Meilenstein und baut seine Vormachtstellung im rasant wachsenden Markt für Künstliche Intelligenz konsequent aus. Der Konzern ist für Anleger mittlerweile weit mehr als ein reiner Hardware-Hersteller.

Fundamentaldaten und aktuelle Marktbewertung

NVIDIA gehört im April 2026 mit einer gigantischen Marktkapitalisierung von über 4,4 Billionen US-Dollar unangefochten zu den wertvollsten Unternehmen der Welt. Für Anleger ist das sogenannte Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) eine der wichtigsten Kennzahlen, um zu bewerten, wie der Markt eine Aktie bepreist. Bei Nvidia liegt dieser Wert derzeit bei etwa 37 bis 40, was leicht über dem historischen Durchschnitt der letzten zehn Jahre liegt. In einfachen Worten ausgedrückt bedeutet dies: Die Aktie ist alles andere als ein Schnäppchen, da die Investoren weiterhin enorm hohe Erwartungen an das zukünftige Gewinnwachstum haben. Solange das Unternehmen diese enormen Hoffnungen mit echten Verkaufszahlen untermauert, bleibt das Fundament stark, auch wenn Experten anmerken, dass sich die extrem steile Wachstumsdynamik der vergangenen Jahre allmählich auf einem sehr hohen Niveau stabilisiert.




 
 

Endlos Turbo Long 123,9337 open end: Basiswert NVIDIA

DY9BKQ
Quelle: DZ BANK: Geld 16.04. 14:53:36, Brief 16.04. 14:53:36
6,26 EUR 6,27 EUR -1,88% Basiswertkurs: 198,88 USD
Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NASDAQ , 15.04.
Basispreis 123,9337 USD Knock-Out-Barriere 123,9337 USD
Hebel 2,68x Abstand zum Basispreis in % 37,68%
Abstand zum Knock-Out in % 37,68% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

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