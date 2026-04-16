Original-Research: Aroundtown SA (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

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Original-Research: Aroundtown SA - from First Berlin Equity Research GmbH

16.04.2026 / 09:50 CET/CEST
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Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Aroundtown SA

     Company Name:                Aroundtown SA
     ISIN:                        LU1673108939

     Reason for the research:     GCP-Umtauschangebot
     Recommendation:              Kaufen
     from:                        16.04.2026
     Target price:                EUR4,10
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA (ISIN:
LU1673108939) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine
BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 4,10.

Zusammenfassung:
Aroundtown wird seinen Anteil an Grand City Properties nach Abwicklung der
im Rahmen des freiwilligen Umtauschangebots angebotenen rund 33,4 Mio.
GCP-Aktien (etwa 19% des gesamten Aktienbestands von GCP) von 62,5% auf
81,5% erhöhen. Wir halten das Endergebnis angesichts der Obergrenze von
89,5% für gut; das Ergebnis ist strategisch sinnvoll und passt gut zur in
unserem Bericht vom März skizzierten Kapitalallokationsstrategie. Der
Vermieter verlagert seinen Fokus schrittweise auf eine offensivere
Strategie, die internes Wachstum, Kapitalrecycling und Dividende mit dem
Aktienrückkaufprogramm kombiniert, das mittlerweile zu etwa 72%
abgeschlossen ist. Unserer Ansicht nach gibt die Transaktion dem Management
einen weiteren Hebel in die Hand, um das absolute FFO-Wachstum
voranzutreiben, was sich im Laufe der Zeit auch in einem Anstieg des FFO je
Aktie niederschlagen dürfte. Die Anpassungen unserer Prognosen führen zu
einem unveränderten Kursziel von EUR4,10. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung
(Aufwärtspotenzial: 55%).

First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown
SA (ISIN: LU1673108939). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and
maintained his EUR 4.10 price target.

Abstract:
Aroundtown will lift its stake in Grand City Properties from 62.5% to 81.5%
upon settlement of the nearly 33.4m GCP shares tendered (~19% of GCP's total
share count) during the voluntary exchange offer. We think the final tally
was good considering the maximum 89.5% ceiling. The outcome is strategically
sound and fits neatly with the broader capital allocation story outlined in
our March note. The landlord is gradually shifting towards a more offensive
strategy combining internal growth, capital recycling and shareholder
returns with the share buyback programme that is now about 72% complete. In
our view, the deal gives management another lever to drive absolute FFO
growth, which should also translate into per share expansion over time.
Adjustments to our forecasts result in an unchanged EUR4.1 TP. Our rating
remains Buy (upside: 55%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=b84acc547fc704e16741b7dd7e92776c

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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View original content:
https://eqs-news.com/?origin_id=d8be4d51-3967-11f1-8534-027f3c38b923&lang=en

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