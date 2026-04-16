Original-Research: Aroundtown SA (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: Aroundtown SA - from First Berlin Equity Research GmbH 16.04.2026 / 09:50 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Aroundtown SA Company Name: Aroundtown SA ISIN: LU1673108939 Reason for the research: GCP-Umtauschangebot Recommendation: Kaufen from: 16.04.2026 Target price: EUR4,10 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 4,10. Zusammenfassung: Aroundtown wird seinen Anteil an Grand City Properties nach Abwicklung der im Rahmen des freiwilligen Umtauschangebots angebotenen rund 33,4 Mio. GCP-Aktien (etwa 19% des gesamten Aktienbestands von GCP) von 62,5% auf 81,5% erhöhen. Wir halten das Endergebnis angesichts der Obergrenze von 89,5% für gut; das Ergebnis ist strategisch sinnvoll und passt gut zur in unserem Bericht vom März skizzierten Kapitalallokationsstrategie. Der Vermieter verlagert seinen Fokus schrittweise auf eine offensivere Strategie, die internes Wachstum, Kapitalrecycling und Dividende mit dem Aktienrückkaufprogramm kombiniert, das mittlerweile zu etwa 72% abgeschlossen ist. Unserer Ansicht nach gibt die Transaktion dem Management einen weiteren Hebel in die Hand, um das absolute FFO-Wachstum voranzutreiben, was sich im Laufe der Zeit auch in einem Anstieg des FFO je Aktie niederschlagen dürfte. Die Anpassungen unserer Prognosen führen zu einem unveränderten Kursziel von EUR4,10. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 55%). First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 4.10 price target. Abstract: Aroundtown will lift its stake in Grand City Properties from 62.5% to 81.5% upon settlement of the nearly 33.4m GCP shares tendered (~19% of GCP's total share count) during the voluntary exchange offer. We think the final tally was good considering the maximum 89.5% ceiling. The outcome is strategically sound and fits neatly with the broader capital allocation story outlined in our March note. The landlord is gradually shifting towards a more offensive strategy combining internal growth, capital recycling and shareholder returns with the share buyback programme that is now about 72% complete. In our view, the deal gives management another lever to drive absolute FFO growth, which should also translate into per share expansion over time. Adjustments to our forecasts result in an unchanged EUR4.1 TP. Our rating remains Buy (upside: 55%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=b84acc547fc704e16741b7dd7e92776c Contact for questions: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. View original content: https://eqs-news.com/?origin_id=d8be4d51-3967-11f1-8534-027f3c38b923&lang=en --------------------------------------------------------------------------- 2309686 16.04.2026 CET/CEST °